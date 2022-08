Grand Hotel - Intrighi e passioni 3, le anticipazioni del 19 agosto

Venerdì 19 agosto va in onda, su Canale 5, una nuova puntata di “Grand Hotel - Intrighi e passioni”. Sia Alicia che Julio vivono un periodo di crisi: anche a causa della presenza di Diego, il loro amore non prende il volo. In più arriva una temuta sentenza: Andrés è stato condannato a morte. Ma, forse, il detective Ayala potrebbe ribaltare il verdetto. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 22 luglio 2022 (3x17 e 3x18)

Il primo episodio della serata ha come titolo “Il castigo” e vede un’Alicia piena di dubbi e preoccupazioni: il matrimonio con Diego le pesa come un macigno, con Julio sente di aver trascorso momenti migliori e non sa bene cosa fare con sua madre dopo la morte di Celia Velledur. In più c’è la complessa questione di Andrés, accusato dell'omicidio di Belén. Così, insieme a Julio e Maite prova ad aiutarlo. La madre di Andrés, Angela, è in possesso delle prove per incriminare Donna Teresa della morte della Velledur: possono servire per far scagionare il figlio? Intanto Javier chiede a sua sorella Sofía di aiutarlo con sua moglie Laura, che pensa possa essere mentalmente instabile. All’hotel arriva la madre di Alfredo, Elisa, per constatare la bontà del matrimonio del figlio.

Nel secondo episodio della serata, “L’esecuzione”, arriva la temuta sentenza: Andrés è stato condannato a morte. Ma il detective Ayala ha un'idea che potrebbe ribaltare la decisione. Anche Julio vive un periodo di crisi: l'imminente esecuzione dell'amico lo distrugge, ed è sconfortato dalla sua storia con Alicia, cominciando a temere che il suo sentimento possa non realizzarsi mai pienamente. Nel frattempo Cisneros ha imbastito un piano per incastrare Diego, ma il suo tranello potrebbe danneggiare anche Alicia e Julio. Intanto Laura comunica a Javier la volontà di avere un figlio da lui ma l’uomo, temendo l’instabilità della donna, non è convinto dell’idea. Elisa si attiva per scoprire il presunto tradimento di Sofía nei confronti di suo figlio Alfredo e per far ciò chiede aiuto a padre Grau.

La nuova puntata di Grand Hotel va in onda venerdì 19 agosto alle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.