Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023? Il cast prende forma nelle settimane che precedono l'esordio della nuova stagione del reality. Via la dicitura "vip": da quest'anno si torna alla "vecchia" titolazione che già dà segno di un cambiamento importante rispetto alle precedenti edizioni. Per volere dello stesso ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, saranno "le storie senza eccessi" le vere protagoniste di dinamiche televisive nelle quali il pubblico potrà riconoscersi. Di seguito, dunque, i nomi dei concorrenti del Grande Fratello 2023, tra conferme e indiscrezioni non ancora ufficializzate.

Il cast del Grande Fratello 2023: i concorrenti

L'elenco dei nomi dei concorrenti che compongono il cast del Grande Fratello 2023 oscilla tra indiscrezioni e ufficialità. Il primo protagonista presentato da Alfonso Signorioni è Alex Shwazer, maratoneta e medaglia d'oro alle olimpiadi di Pechino nel 2008 con una storia personale e sportiva molto delicata. "Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d'un fiato" dice di lui il conduttore.



Non ancora confermati, poi, sono il giornalista Giampiero Mughini, la star delle telenovelas Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso e Samira Lui, la ex professoressa de L'Eredità già concorrente di Tale e Quale Show. Ancora si fa il nome dell'attore di Gomorra Ciro Petrone e dell'attore Massimiliano Varrese, volto reso popolare da Il bello delle donne e Carabinieri, dell'attrice Beatrice Luzzi, protagonista della soap di Canale 5 Vivere e di numerose fiction di successo come Don Matteo, I Cesaroni, Il Maresciallo Rocca, L'allieva. Quasi certi, poi, si dice siano anche Alvaro Vitali, Claudia Koll, Arianna David.