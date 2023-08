Il "nuovo" Grande Fratello di Pier Silvio: cast, puntate, quando inizia e anticipazioni

Grande Fratello 2023, ci siamo. Meno di un mese ancora e poi il pubblico di Canale si troverà davanti a una nuova edizione del reality che torna alla "vecchia" dicitura e senza quel "vip" che negli ultimi anni ha riferito della popolarità dei personaggi. Notevole l'interesse già suscitato dal programma che promette importanti novità introdotte da Pier Silvio Berlusconi in persona, già operoso nel determinare veti e decisioni categoriche nell'ultima discussa scorsa stagione. "Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale - aveva dichiarato Pier Silvio in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset - Ci sono limiti che non vanno superati (...) che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra".

Ed è sulla base di queste premesse che il Grande Fratello riparte, con i cambiamenti che dalla scelta del cast arrivano al ruolo dell'opinionista per dare il segnale di un taglio netto col passato spesso segnato dagli eccessi. Escluso dalle novità è Alfonso Signorini, confermatissimo conduttore per il quinto anno consecutivo. Di seguito tutte le informazioni sul Grande Fratello 2023.

Quando inizia il Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023 inizia lunedì 11 settembre, come sempre in prima serata su Canale 5. L'appuntamento con la diretta dovrebbe essere settimanale (non ci sono per ora indicazioni su doppie puntate). Al momento non è nota la durata: la scorsa edizione, vinta da Nikita Pelizon, si è protratta fino al 3 aprile per la durata complessiva di sette mesi.

L'opinionista del Grande Fratello 2023

Una delle immediate novità del Grande Fratello 2023 è Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. La giornalista continuerà a condurre il Tg5 contestualmente al suo impegno televisivo settimanale: "Non ho deciso io. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me" ha commentato a proposito della decisione di Mediaset di volerla come presenza fissa per commentare le vicende nella casa.

L'inviata social del Grande Fratello 2023

Nel ruolo di inviata social del programma una nuova presenza femminile a leggere i commenti che arrivano live dal pubblico ci sarà Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e spesso ospite di Amici di Maria de Filippi per rappresentare Radio Mediaset, che prende il posto di Giulia Salemi. Classe 1998, Rebecca è figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia.

Il cast del Grande Fratello 2023: i concorrenti

Arriviamo al punto decisivo: chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023? I nomi si rincorrono tra indiscrezioni e ufficialità. Il primo protagonista presentato da Alfonso Signorioni è Alex Shwazer, maratoneta e medaglia d'oro alle olimpiadi di Pechino nel 2008 con una storia personale e sportiva molto delicata. "Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d'un fiato" dice di lui il conduttore.



Nell'alveo delle indiscrezioni non ancora confermate circolano poi i nomi del giornalista Giampiero Mughini, della star delle telenovelas degli anni '80 e '90 Grecia Colmenares, della cantante Fiordaliso, della ex professoressa de L'Eredità Samira Lui (già concorrente di Tale e Quale Show), dell'attore di Gomorra Ciro Petrone e dell'attore Massimiliano Varrese, visto in serie tv come Il bello delle donne e Carabinieri. E ancora, quello dell'attrice Beatrice Luzzi, protagonista della soap di Canale 5 Vivere e di numerose fiction di successo come Don Matteo, I Cesaroni, Il Maresciallo Rocca, L'allieva. Anche Alvaro Vitali, Claudia Koll, Arianna David dovrebbero entrare nel cast.

Stando alle voci, Pier Silvio Berlusconi avrebbe invece detto no a Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.