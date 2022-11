Grande Fratello via da Cinecittà: i motivi della decisione dopo 22 anni

Grande Fratello lascia la storica location di Cinecittà dopo ben 22 anni: questa l'indiscrezione diffusa dal sito Davide Maggio secondo cui la casa più spiata d'Italia, nella sua versione "vip" ed eventualmente "nip", non troverà più la consueta location nel complesso di studi cinematografici di Roma tra i più grandi d'Europa a partire dalla prossima edizione. I motivi sarebbero da ricondurre alla scadenza del contratto di affitto con il celebre complesso di studi che pare abbia deciso di non proseguire più con le produzioni televisive, restando appannaggio solo di set pensati per il grande schermo.

Le nuove location del Grande Fratello

Se non più Cinecittà, quale potrebbe essere allora la nuova location di Grande Fratello? Stando alle indiscrezioni, Endemol Shine avrebbe già ispezionato due nuove location (studi Voxson e Videa) sempre a Roma, ma aleggia anche l'ipotesi Milano che in via Mecenate ospita la sede degli studi Rai. Tra le opzioni, anche Cologno Monzese, dove anni fa venne girata Buona Domenica che possiede ancora le attrezzature, le strutture, le regie mobili e tutte le professionalità del prestigioso centro di produzione di Mediaset.