"Grease" stasera in tv: cinque curiosità sul film con l'indimenticabile Olivia Newton John

Italia1 rende omaggio a Olivia Newton John cambiando la programmazione di questa sera, martedì 9 agosto 2022. Nel ricordo dell'attrice, scomparsa a 73 anni a causa di una lunga malattia, Mediaset ha reso noto che in prima serata verrà trasmesso Grease, il musical cult che l'ha resa celebre in tutto il mondo insieme a John Travolta.

Grease – Brillantina - titolo italiano completo che corrisponde anche alla traduzione della parola inglese - fu girato nel 1978. Diretta da Randal Kleiser, la pellicola fu tratta dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. I ruoli di Sandy Olsson e di Danny Zuko resero Olivia Newton John e John Travolta (che all'epoca avevano, rispettivamente, 30 e 24 anni) star assolute nel panorama cinematografico mondiale. Di seguito la trama del film e cinque curiosità sul film entrato nella storia del cinema.

La trama

Il film è ambientato negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti. Il ragazzo più popolare della Rydell High School, Danny Zuko, e una nuova studentessa australiana, Sandy Olsson, si conoscono d'estate e si innamorano. Costretti a dirsi addio perché Sandy deve fare ritorno in Australia, i piani della ragazza cambiano e così finisce per ritrovarsi iscritta nello stesso liceo di Danny. Quando i due si rincontrano, però, non c'è più la stessa magia che si era creata in riva al mare. Danny è il bello della scuola, leader dei Thunderbirds, con la fama del perfetto donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione davanti alla banda, tratta Sandy con arroganza e spavalderia, ma il cambiamento di Sandy con l'aiuto delle Pink Lady, un gruppo di ragazze del liceo capitanato da Betty Rizzo, cambierà il corso degli eventi.

Il protagonista prima di John Travolta

Inizialmente la parte di John Travolta fu affidata ad Henry Winkler – il mitico Fonzie di “Happy Days” – che rifiutò pentendosene amaramente. Inoltre, per il ruolo di Danny Zuko si pensò anche a Patrick Swayze, che però, a causa dei suoi problemi fisici, non accettò.

I pantaloni neri attillati di Olivia Newton-John

Olivia Newton-John dichiarò che gli attillatissimi pantaloni indossati nell'ultima scena nel film in realtà non le sono mai entrati, nemmeno durante le riprese: le sarte dovevano cucirglieli addosso ogni volta e aveva paura che si rompessero ad ogni ciak.

La vera età degli attori

Il film è ambientato nella seconda metà degli anni Cinquanta e i protagonisti principali frequentano il liceo. Gli attori, però, erano ben più grandi dell’età liceale: John Travolta aveva 24 anni, Olivia Newton-John 30, Stockard Channing 33, Jeff Conaway 26, Barry Pearl 27, Michael Tucci 31, Kelly Ward 20, Didi Conn 25; Jamie Donnelly 30, Eddie Deezen 20 e Annette Charles 29.

La canzone “You’re the One That I Want”

Il regista Randal Kleiser odiava la canzone "You're the One That I Want", tradotta in italiano in “Tu sei fatto per me”, dichiarando che era addirittura terribile da ascoltare.

Il giovane Lorenzo Lamas

Il giocatore di football che esce con Sandy suscitando la gelosia di Danny è un giovanissimoLorenzo Lamas con i capelli corti, protagonista della serie “Renegade”.