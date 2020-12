Elisabetta Gregoraci pone il veto su Briatore: "Basta metterlo in mezzo. So che si sta incaz*ando"

(Giulia Salemi cerca un confronto con Elisabetta Gregoraci)

Dopo la lite, le recriminazioni su presunte vacanze a scrocco in Sardegna e le lacrime di Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e l’influencer hanno avuto un faccia a faccia teso a chiarire i loro rapporti e, soprattutto, a mettere un punto sull’argomento Flavio Briatore che alla showgirl potrebbe causare qualche grattacapo non indifferente una volta uscita dalla Casa del GF Vip.

“C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto”, ha affermato la showgirl parlando dell’ex marito: “Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo… avvocati, cose. Non ho voglia di discutere, capisci?”.

Elisabetta ha poi confidato di avere chiesto specificamente alla produzione del programma di evitare di parlare ancora della questione e di non voler più affrontare il tema dell’ex marito: “Sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non voglio parlare. Abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo. E mi hanno rispettata”, ha spiegato. Caso chiuso, insomma. Almeno per ora.