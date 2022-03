Guerra in Ucraina: la Rai ritira i suoi giornalisti dalla Russia

La Rai sospende tutti i servizi giornalistici dalla Russia. Lo comunica l'Ufficio Stampa della Rai. "In seguito all'approvazione della normativa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di notizie ritenute false dalle autorità, a partire da oggi la Rai sospende i servizi giornalistici dei propri inviati e corrispondenti dalla Federazione Russa - spiega una nota - La misura si rende necessaria al fine di tutelare la sicurezza dei giornalisti sul posto e la massima libertà nell'informazione relativa al Paese".

"Le notizie su quanto accade nella Federazione Russa - conclude la nota dell'Ufficio Stampa Rai - verranno per il momento fornite sulla base di una pluralità di fonti da giornalisti dell'Azienda in servizio in Paesi vicini e nelle redazioni centrali in Italia".