La guerra in Ucraina cambia il palinsesto: salta Doc, ma non il Grande Fratello Vip

La guerra nel cuore dell'Europa provoca effetti anche nel palinsesto televisivo. Opportuno, per il servizio pubblico, cambiare la propria programmazione con l'intento di seguire l'evolversi della situazione del conflitto russo-ucraino, mentre Mediaset conferma di mandare in onda il Grande Fratello Vip.

Dopo una giornata dedicata all'approfondimento, Rai Uno prosegue con i suoi speciali nel corso della prima serata. Anche la prevista programmazione serale subirà delle variazioni. Su Rai1 la fiction “DOC- Nelle tue mani2” lascerà spazio allo Speciale del Tg1, previsto dalle 21.25 alle 23.30. Anche la Radio dedica alla crisi ampie pagine all'interno delle trasmissioni informative e dei Gr. Va in onda invece sulla rete ammiraglia del Biscione il Gf Vip, sebbene la produzione non abbia ancora diffuso le anticipazioni della diretta di stasera, che vedrà in nomination Davide, Katia e Nathalie.