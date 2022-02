"Cameriere, badanti e amanti", bufera su Lucia Annunziata e il Tg3. Il fuorionda choc sull'Ucraina

In Europa è tornata la guerra, la Russia dalle prime ore di ieri mattina ha attaccato l'Ucraina. Le immagini dei civili feriti, e morti, dei palazzi distrutti e dei cittadini nascosti dentro le metropolitane stanno facendo il giro del mondo. I palinsesti delle nostre tv sono ovviamente cambiati, anche se il Grande Fratello è andato comunque in onda, da ieri sta facendo il giro di tutti i social un video dell'edizione straordinaria del Tg3 condotta da Mario Franco, con in studio ospiti Lucia Annunziata e Antonio Di Bella.

Le frasi ingiustificabili

Le frasi incriminate sono state pronunciate durante il collegamento all'esterno dell'ambasciata russa a Roma, dove Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, si era recato per dare il suo supporto ai manifestanti ucraini che stavano partecipando ad un sit in. Mentre Letta parlava della manifestazione e di come "Centinaia di migliaia di persone rappresentano la comunità ucraina in Italia", dallo studio si sente una voce femminile "Centinaia di migliaia di cameriere e badanti…", e subito dopo una voce maschile ha aggiunto "e amanti". Insomma, dei commenti spiacevoli, denigratori e assolutamente da condannare. Chi abbia detto cosa non è certo, ma è molto scontato. Delle frasi si è ben accorto anche l'inviato che si è rimesso gli auricolari pensando che dallo studio volessero intervernire, quando ha capito che non era così si è rivolto alla telecamera con un'espressione dubbiosa.

Il mondo di Twitter si è rivoltato e hanno accusato Annunziata e Di Bella: "Annunziata indegna, che abbia la dignità di dimettersi", "A Rai3 è tempo di fare le pulizie", "In qualsiasi posto di vera educazione civica un giornalista per un pensiero così, espresso, sarebbe licenziamento a tronco o se avesse un minimo di dignità darebbe le dimissioni... ma siamo in Italia... e #Rai3 è servizio 'pubblico'" scrive un altro utente.

Gli ucraini in Italia, sono più di 230mila, sono la quarta comunità per presenza nel nostro paese e quasi l'80 % è composta da donne e i minori sono circa 21mila.