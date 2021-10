Rai Tre rinvia Hammamet. Bobo Craxi attacca: "Censura, direttore di Rai Tre è grillino"

Slittamento al 26 novembre per la pellicola con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bettino Craxi. Scoppia la polemica

Rai Tre rinvia la messa in onda del film Hammamet, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bettino Craxi, e nasce il caso censura lanciato da Bobo Craxi. "A proposito della messa in onda del film Hammamet, originariamente prevista venerdì scorso, Rai3 informa che nell’ambito di una normale attività di modulazione del palinsesto l’opera di Gianni Amelio verrà trasmessa il 26 novembre", dice la terza rete in una nota.

"Qual è il nesso fra la messa in onda di un film che romanza una vicenda storica di un uomo di Stato che hanno già visto oltre un milione di italiani e la candidatura di un suo discendente? Mi sfugge. Rai Tre ha operato una imbarazzante censura", scrive in una serie di tweet Bobo Craxi, che si scaglia contro la decisione di posticipare la proiezione.

Il figlio dell'ex leader socialista se la prende anche con il direttore della rete Franco Di Mare: "Il direttore di Rai 3, grillino, pensa di essere il direttore dell’Eiar", scrivo Craxi. E ancora: "Lei sa che la censura è una prassi da regime sovietico e franchista?".

"Non conosco le motivazioni precise che hanno spinto la Rai ad annullare la proiezione di questo bellissimo film, ma sono assolutamente certa che la Rai, che è coproduttrice del film, avrà interesse a riprogrammarlo quanto prima", dice Stefania Craxi. "Se mi è dispiaciuto non vederlo in tv ieri? Io l'ho visto al cinema", aggiunge laconicamente la Craxi.