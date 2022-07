"Harry e Meghan - Scene da un matrimonio reale" stasera in tv: le anticipazioni

La prima serata di Real Time propone, a partire dalle 21.20, il documentario “Harry e Meghan - Scene da un matrimonio reale”. Si tratta della ricostruzione del matrimonio tra i due. Scampoli di felicità (e di lusso) prima della successiva tempesta. Scopriamo qualcosa in più sulla giornata del 19 maggio 2018, raccontata in questo speciale tv.

Harry e Meghan - Scene da un matrimonio reale: le anticipazioni

“Harry e Meghan - Scene da un matrimonio reale” è il titolo di uno speciale televisivo le cui riprese sono state realizzate il 19 maggio del 2018, giorno delle nozze tra Harry e l’attrice statunitense Meghan Markle. Nel 2016 Harry conosce Meghan Marke tramite un'amica comune. Il 27 novembre 2017 viene annunciato ufficialmente il fidanzamento. I due si sono sposati il 19 maggio del 2018. Il documentario in onda questa sera su Real Time ricostruisce la giornata della nozze, tenutesi nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor (Regno Unito). Lui è arrivato a bordo di una Range Rover; lei, accompagnata dalla madre, è scesa da una Rolls Royce d’epoca. Harry indossava l'alta uniforme di ufficiale dei Blues and Royals della cavalleria di Sua Maestà, Meghan un abito bianco puro in cady di seta, firmato dalla designer Clare Waight Keller. Gli anelli sono stati creati da gioiellieri e medaglieri storici della famiglia reale. Prima della cerimonia Harry ha trascorso del tempo con suo fratello William, testimone di nozze. Officiata dal decano di Windsor David Conner e dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, alla funzione hanno assistito 2640 persone. Dopo si

sono tenuti due rinfreschi: il primo al castello di Windsor, il secondo nella St. George’s Hall. In più, in serata si è svolta una festa a Frogmore House. I dati dicono che per il matrimonio dovrebbero essere stati spesi circa 32 milioni di sterline. Un evento mediatico con pochi eguali. Qualcuno direbbe "la quiete prima della tempesta", ma questa è - in parte - un’altra storia.

Dove vedere “Harry e Meghan - Scene da un matrimonio reale”

“Harry e Meghan - Scene da un matrimonio reale” va in onda oggi, 7 luglio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.