"Harry & Meghan: una ferita aperta", stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, 3 maggio 2023, Real Time propone, a partire dalle 21.20, lo speciale “Harry & Meghan: una ferita aperta”. Mediante l'utilizzo di materiale inedito e di nuove testimonianze, si ricostruisce la complessa storia di una delle coppie più chiacchierate del nuovo secolo. Dal primo incontro alla scelta di lasciare Buckingham Palace.

"Harry & Meghan: una ferita aperta", le anticipazioni

Il documentario di Real Time dal titolo "Harry & Meghan: una ferita aperta" ricostruisce la storia di una delle coppie più discusse degli anni 2000. Nato il 15 settembre del 1984 a Londra, il Principe Henry d’Inghilterra, comunemente noto come Harry, è sotto i riflettori fin dalla tenera età: duca di Sussex, è il secondogenito di Re Carlo III e Diana, nonché fratello di William, principe del Galles. Classe 1984, Meghan Markle è nata in un quartiere di Los Angeles da Thomas Wayne Markle (un direttore della fotografia) e dall'afroamericana Doria Loyce Ragland, assistente sociale e istruttrice di yoga. Dopo aver frequentato la Northwestern University ha intrapreso la carriera di attrice.

Harry e Meghan si sono incontrati per la prima volta nell'estate del 2016, grazie a una amica in comune, ed hanno ufficializzato la loro relazione non molto tempo dopo. La stampa britannica ha "rimproverato" alla ragazza la mancanza di origini nobili, un precedente matrimonio, le origini afroamericane della madre, la fede cattolica.

I due si sono sposati il 19 maggio del 2018. Dalla loro unione sono nati i piccoli Archie Harrison e Lilibet Diana. Le tensioni tra la ragazza e i reali di Buckingham Palace sono parse evidenti fin dal principio, approdando all'incredibile annuncio della coppia - avvenuto nel 2020 - di volersi separare dalla Corona. Ma cosa è davvero accaduto a Buckingham Palace? Il documentario in onda su Real Time si avvale di testimonianze e filmati inediti per ricomporre un puzzle che, ad oggi, ha ancora diversi pezzi mancanti.

Dove vedere "Harry & Meghan: una ferita aperta" in tv e in streaming

Lo speciale "Harry & Meghan: una ferita aperta" va in onda oggi, 3 maggio 2023, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery +, per gli abbonati al servizio.