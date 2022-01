Harry Potter: Return To Hogwarts, il mago celebra 20 anni di storia su Sky Uno

La saga di Harry Potter, il mago più famoso al mondo, celebra 20 anni. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e tutto il cast si troveranno per una vera e propria reunion, con cui rivivere i film che hanno segnato un’intera generazione. L’appuntamento è in prima serata su Sky Uno, a partire dalle 21:15.

Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts: anticipazioni

Attori, registi e altri membri del cast di Harry Potter si trovano nel castello della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Tra interviste, clip inedite, aneddoti e curiosità prenderà vita questa speciale retrospettiva su una delle più importanti e intramontabili saghe fantasy. A vent’anni dall’uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale, questo “ritorno” ad Hogwarts vuole omaggiare il successo dei romanzi di J.K. Rowling e dei film sul celebre mago. Tra gli ospiti, oltre a Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Ron), presenti anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralh Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, James e Oliver Phelphs, Tom Felton e tanti altri.

Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts: dove vederlo

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts va in onda stasera, martedì 18 gennaio, in prima serata su Sky Uno (canale 108) e in streaming su Sky Go, a partire dalle 21:15.