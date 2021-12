Harry Potter, la reunion a 20 anni dal primo film arriva anche in Italia

Sì, la reunion di Harry Potter a 20 anni dall’uscita del primo film Harry Potter e la Pietra Filosofale sarà visibile anche in Italia. Mentre dal 1° dicembre su Amazon Prime Video sono disponibili tutti i film della saga, è Sky l'emittente che trasmetterà, come già avvenuto mesi fa per Friends, la riunione dei protagonisti dei film tratti dai libri di J. K. Rowling.

Non solo: prima della reunion ci sarà anche un quiz per mettere alla prova le proprie conoscenze. Ecco quindi tutte le informazioni sull'evento tanto atteso dai fan del maghetto.

Quando esce lo speciale di Harry Potter su Sky

La reunion arriverà il 1 gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA, e si intitolerà Harry Potter 20th Anniversary: ??Return to Hogwarts.

Per celebrare l’atteso anniversario, Sky Cinema accenderà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film della saga.

Chi ci sarà alla reunion di Harry Potter

Per celebrare i 20 anni dall’uscita del primo film, lo speciale riunirà per la prima volta in assoluto Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron), Emma Watson (Hermione) e i leggendari membri del cast degli otto film della saga.

Alla reunion parteciperanno Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, il regista Chris Columbus e tanti altri

Cosa vedremo alla serata di anniversario di Harry Potter

La speciale e attesissima retrospettiva racconterà un'incantevole storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la bellissima famiglia creata nei Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa.

Celebrerà anche l'impareggiabile lascito del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, le menti e l’immaginario delle famiglie e dei fan di tutto il mondo.

Dal 27 dicembre il quiz show

Arriverà inoltre dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.