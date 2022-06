Harry ti presento Meghan, stasera in tv il documentario sulla ex attrice

La prima serata di Real Time offre il documentario “Harry ti presento Meghan”. Un ritratto di Rachel Meghan Markle che parte dalle sue origini e si ferma poco prima delle nozze con Harry. Storia che precede, dunque, la clamorosa rottura dei due con Buckingham Palace. Scopriamo le anticipazioni di questo documentario.

Harry ti presento Meghan: le anticipazioni

Harry ti presento Meghan è un documentario realizzato poco prima delle nozze fra il principe e la Markle. Si tratta prevalentemente di un ritratto della donna, nata il 4 agosto 1981 in un quartiere di Los Angeles da Thomas Wayne Markle (un direttore della fotografia) e dall'afroamericana Doria Loyce Ragland, assistente sociale e istruttrice di yoga. Meghan ha due fratellastri maggiori e aveva solo sei anni quando i suoi hanno divorziato. Dopo aver frequentato la Northwestern University ha intrapreso la carriera di attrice recitando sia in film che in serie tv. Il suo primo ruolo da protagonista è stato, dal 2011 al 2017, nella serie di successo "Suits". Meghan ha incontrato per la prima volta Harry nell'estate del 2016, grazie a una amica in comune, ideatrice di un appuntamento al buio. La relazione è stata ufficializzata poco dopo e la stampa britannica non ha perso tempo nello storcere il naso, puntualizzando la mancanza di parentele nobili della ragazza, la fede cattolica, il battesimo anglicano e un precedente matrimonio (con il produttore cinematografico Trevor Engelson) finito con il divorzio, le origini afroamericane della madre. Ciò che è avvenuto dopo - la clamorosa rottura tra la coppia e Buckingham Palace - è passato alla storia, ma in questo speciale di Real Time troviamo le radici del conflitto.

Dove vedere “Harry ti presento Meghan” in tv e in streaming

“Harry ti presento Meghan” va in onda stasera alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.