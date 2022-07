Harry Wild - La signora del delitto, al via la serie con Jane Seymour: trama e anticipazioni

In onda a partire da oggi, 12 luglio, alle 21.25 su Rete 4, Harry Wild - La signora del delitto è la serie televisiva che porta Jane Seymour, ex signora del west, nei territori del crime (seppur con diverse incursioni leggere). La storia è quella di una professoressa di inglese che, appena andata in pensione, scopre di avere talento per la risoluzione di misteriosi omicidi. Scopriamo qualcosa in più di questa serie.

Harry Wild: trama e anticipazioni

Dopo un rinvio di due settimane, “Harry Wild – La signora del delitto” parte finalmente oggi, 12 luglio. La serie è composta da 8 episodi trasmessi da Rete 4 nel corso di quattro martedì (dunque due per serata). Si tratta di una serie di genere crime, caratterizzata però da svariate incursioni leggere. Al centro della storia troviamo Harriet, una 70enne da tutti chiamata Harry, forse per i suoi modi di fare duri e da maschiaccio. La donna è una professoressa d’inglese appena andata in pensione. Dato che proprio non riesce a stare con le mani in mano, si intromette nei casi di suo figlio Charlie, un detective della polizia di Dublino. Per fortuna o purtroppo è solita risolverli tutti. Da una parte si rivela una risorsa indispensabile, dall'altra le sue incursioni nelle indagini provocano non pochi inasprimenti nel rapporto con Charlie. Una volta scesa in campo, come spalla le viene affiancato un giovane delinquente. I due compongono in tal modo una coppia davvero singolare.

Jane Seymour: chi è la protagonista di “Harry Wild”

Nata al Londra il 15 febbraio del 1951, Jane Seymour (nome d'arte di Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg) è attiva nel mondo della recitazione dal 1969. Anche se in molti la ricordano come Bond Girl di "Agente 007 - Vivi e lascia morire" (1973) è soprattutto il piccolo schermo che le ha permesso di ottenere una stella sulla "Walk of fame" di Hollywood e il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto la bellezza di dieci candidature ai Golden Globe, vincendo il premio nel 1981 (per la sua interpretazione nella miniserie "La valle dell'Eden") e nel 1996 per il ruolo di Michaela Quinn nella serie televisiva "La signora del West". Ed è proprio quest'ultimo titolo che la rende celebre presso il grande pubblico: nei panni della protagonista, ha preso parte a 149 episodi della serie tra il 1993 e il 1998.

Molto movimentata anche la sua vita privata. Jane Seymour si è infatti sposata per ben quattro volte: dal 1971 al 1973 con il regista Michael Attenborough; tra il 1977 e il 1978 con Victor Geoffrey Palmer; dal 1981 al 1992 con David Flynn, dal quale ha avuto i figli Katherine (1982) e Sean (1985); dal 1993 al 2015con l'attore James Keach. Da questa unione sono nati nel 1995 i gemelli John Stacy e Kristopher Steven.

Dove vedere Harry Wild in tv e in streaming

Gli otto episodi di Harry Wild - La signora del delitto vanno in onda per quattro martedì, a partire da questa sera, 12 luglio, su Rete 4 alle 21.25; la serie è visibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.