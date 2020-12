“Hell Raton ha avuto il Covid”: la gaffe di Mika a ‘X Factor’

Doveva restare un segreto, ma la sincerità di Mika lo ha svelato a sorpresa, in diretta durante l’appendice di approfondimento di X Factor dopo la puntata in onda ieri, giovedì 3 dicembre: Hell Raton ha avuto il Covid.

“Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid”, si è lasciato sfuggire il giudice a proposito del suo collega che, evidentemente avrebbe voluto tenere per sé l’episodio. Il gelo è calato all’istante. “Noo, non lo sa nessuno. Ok, Mika ha appena fatto una gaffe”, ha affermato Hell Raton, precisando che il contagio è avvenuto prima che iniziasse il Live del talent di Sky e, come da protocollo, ha rispettato la quarantena. “Adesso sapete che nel periodo di preparazione di queste ragazze io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile”, ha spiegato poi Hell Raton che ha ringraziato pubblicamente Emma per il supporto durante quel periodo: “Ne approfitto per i ringraziamenti perché una persona di quel tavolo mi è stata particolarmente vicino: Emma. Ci tengo a ringraziarla”.

Questa edizione di X Factor è stata segnata da un altro caso di coronavirus, quello del conduttore Alessandro Cattelan che ha lasciato momentaneamente il timone a Daniela Collu.

X Factor 2020, chi sono i finalisti

Nella puntata di X Factor trasmessa giovedì 3 dicembre sono stati scelti i finalisti che si contenderanno la vittoria del talent di Sky: Casadilego, Little Pieces of Marmelade, NAIP e Blind. La finale andrà in onda giovedì 10 dicembre in totale parità per quanto riguarda i giudici, dato che ognuno di loro può contare su un membro della sua squadra come aspirante vincitore: Emma mantiene Blind, Hell Raton ha dalla sua CasaDiLego, Mika conta su N.A.I.P. mentre Manuel Agnelli porta avanti l’energia dei Little Pieces of Marmalade.