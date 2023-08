Hello Again - Un giorno per sempre, il film stasera in tv: trama e cast

Per il ciclo "Destinazione amore" Rai 1 propone oggi, mercoledì 16 agosto 2023, dalle 21.25, il film "Hello Again - Un giorno per sempre". Una commedia romantica di produzione tedesca, che gioca con il meccanismo del loop temporale. Riuscirà la protagonista, Zazie, a fermare il matrimonio del suo migliore amico?

Hello Again - Un giorno per sempre: trama e cast del film

Zazie sognava in tenera età un amore splendido, in grado di appagare la sua indole romantica. A causa dei continui litigi dei genitori, la ragazza crescendo ha smarrito la fiducia nei rapporti sentimentali. Il suo unico punto di riferimento era Philipp, amico fin dall'infanzia. Cresciuta, Zazie vive adesso con gli amici Patrick e Anton in un appartamento condiviso, un luogo che sembra raccogliere persone che faticano a stabilire relazioni durature o almeno questa è l'idea che si è fatta la protagonista. Un giorno Zazie un invito di nozze da Philipp, ma la ragazza si convince presto che la futura sposa Franziska non sia la persona giusta per lui e che il suo vecchio amico stia per commettere un grave errore. Convinta della sua idea, interviene nel corso della cerimonia, pronta a fermare tutto. Nei giorni successivi la ragazza si rende conto di essere intrappolata in un loop temporale, dove si ritrova costantemente alla cerimonia di nozze dell'amico. Durante questa fase "sospesa", Zazie capisce di provare qualcosa per Philipp.

Scritto e diretto da Maggie Peren, "Hello Again - Un giorno per sempre" è un film del 2020 di produzione tedesca (il titolo originale è "Hello Again - Ein Tag für immer") proposto da Rai 1 in chiaro per la prima volta, inserito nel ciclo estivo del mercoledì, "Destinazione amore". Leggendo la trama è facile capire che la pellicola adopera le modalità del cult "Ricomincio da capo", con una giornata che sembra ripetersi all'infinito. L'altro ovvio riferimento è "Il matrimonio del mio migliore amico", commedia romantica con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett: Zazie deve, per l'appunto, partecipare alle nozze del suo storico amico, ma la sua sarà destinata a essere ben più di una semplice presenza.

Il cast di "Hello Again - Un giorno per sempre" è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Alicia von Rittberg (Zazie)

Tim Oliver Schultz (Philipp)

Samuel Schneider (Patrick)

Emilia Schüle (Franziska)

Edin Hasanovic (Anton)

Dove vedere “Hello Again - Un giorno per sempre” in tv e in streaming

Il film “Hello Again - Un giorno per sempre" va in onda oggi, mercoledì 16 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.