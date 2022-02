Hillsborough: la più grande tragedia dello sport inglese raccontata dai protagonisti

Il 15 aprile del 1989 si gioca la semifinale di calcio di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest sul campo neutro dell’Hillsborough Stadium, a Sheffield. La partita durerà solo 6 minuti, prima di essere sospesa a causa della devastante tragedia che si sta consumando sugli spalti. Stasera va in onda in prima tv lo speciale dedicato alla drammatica vicenda; l’appuntamento è alle 21:15 su Sky Documentaries.

La strage di Hillsborough: la storia

Dopo la strage dell’Heysel del 1985, i club inglesi sono esclusi dalle competizioni UEFA. Una “semplice” semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, giocata – come da regolamento – su campo neutro, è dunque una partita molto sentita. Migliaia e migliaia di tifosi si recano festanti allo stadio Hillsborough di Sheffield, dove però la ripartizione degli spalti non ha tenuto conto dell’elevata affluenza. A 15 minuti dal calcio d’inizio, infatti, un’esorbitante quantità di persone è ancora in coda per entrare. La polizia decide così di aprire il Gate C, un grosso cancello utilizzato solo per l’uscita, ma l’idea si rivelerà catastrofica. Migliaia di supporter si riversano in massa all’ingresso senza alcun controllo, e ben presto la tribuna si riempie ben oltre i 2000 posti consentiti, provocando il cedimento della ringhiera. Alcuni cercano di fuggire in campo, ma vengono scambiati per hoolingans facinorosi e ricacciati verso gli spalti. Solo dopo alcuni minuti la polizia si renderà conto del vero motivo dell’invasione e aprirà la recinzione per consentire ai tifosi del Liverpool di raggiungere il campo. Il bilancio è però già disastroso: 96 morti e più di 200 feriti, schiacciati dalla folla in una giornata d’inferno per lo sport inglese.

Il documentario

Il documentario Hillsborough racconta la tragedia di quel 15 aprile attraverso le voci delle persone direttamente coinvolte: fan, sopravvissuti, familiari e agenti di polizia.

