Home sweet home alone, il trailer del remake di "Mamma, ho perso l'aereo" (sarà un flop?)

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, è uscito il trailer ufficiale di Home Sweet Home Alone, il remake-reboot di Mamma ho perso l'aereo, il film del 1990 che consacrò il giovanissimo Macaulay Culkin. Tuttavia, a giudicare dai commenti, l'operazione nostalgia potrebbe rivelarsi un flop, ma prima di vedere l'accoglienza negativa dei fan ecco tutte le informazioni sul film.

Quando esce Home sweet home alone su Disney+

In anteprima per il Disney+ Day, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l'aereo debutterà il 12 novembre 2021 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il Disney+ Day è una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni di The Walt Disney Company nella giornata di venerdì 12 novembre, con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora.

I precedenti film del franchise Home Alone

Home Sweet Home Alone è il sesto film del franchise. Dopo il primo capitolo, nel 1992 ci fu il secondo Mi sono smarrito a New York, sempre con Culkin protagonista (e con la comparsata di Donald Trump).

Successivamente, il successo andò via via calando. Nel 1997 uscì Mamma, ho preso il morbillo, e fu l'ultimo titolo ad arrivare nei cinema; uscirono direttamente in tv sia Mamma, ho allagato la casa (2002) e Holiday Heist - Mamma, ho visto un fantasma (2012).

Il cast di Home sweet home alone

Il sesto film, in arrivo direttamente in streaming a novembre, è interpretato da Archie Yates (Max Mercer, il protagonista), Ellie Kemper e Rob Delaney (i due ladri), Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Ally Maki e Chris Parnell. Inoltre, a fare da ponte col primo film c'è Devin Ratray, che riprende la parte di Buzz McAllister, il fratello maggiore e bullo di Kevin, ora diventato un agente di polizia.

Il film è diretto da Dan Mazer, da una sceneggiatura di Mikey Day & Streeter Seidell, storia di Mikey Day & Streeter Seidell e John Hughes basata su una sceneggiatura di quest'ultimo. Hutch Parker, p.g.a. e Dan Wilson, p.g.a. sono i produttori, mentre Jeremiah Samuels è executive producer.

La trama di Home sweet home alone

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi... e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle peripezie esilaranti e epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c'è davvero nessun posto come la propria "casa dolce casa".

Il trailer di Home sweet home alone

È stato pubblicato su YouTube anche in italiano.

Le reazioni negative del pubblico

Chiaramente, il remake del classico natalizio nasce con l'intento di divertire i ragazzi di oggi con quelli che sono cresciuti guardando e riguardando in tv Mamma, ho perso l'aereo.

Eppure, a giudicare dai commenti, i fan del film non sembrano averla presa bene. "Il reboot che non meritavamo e di cui non avevamo bisogno" scrive qualcuno su YouTube; "sembra uno di quei film dalla produzione poco impegnata che mettono il pomeriggio su canale 5 sotto periodo natalizio, in attesa del film di punta delle 21" aggiunge un altro utente.

"Se lo rovinano con l'ennesimo remake, io giuro chiamo Kevin che mi aiuta a disseminare casa mia di trappole, li invito a casa mia e..." è l'avvertimento di un altro fan del film originale. Non va meglio su Facebook, dove qualcuno scrive "Questo è un film di cui nessuno, e dico assolutamente nessuno in nessunissima parte del globo, sentiva il bisogno ...".

Insomma, non un buon inizio perl'operazione nostalgia di Disney, ma la speranza è che, come per Cruella, il film superi le previsioni più rosee, oltre che quelle più grigie...