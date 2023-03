Hotel Portofino, da oggi in tv la seconda stagione: le anticipazioni

"Hotel Portofino" è un period drama di produzione inglese, ambientato sulla splendida riviera ligure. In partenza oggi, 29 marzo 2023 su Sky Serie, la seconda stagione è composta da sei episodi. La ricca protagonista, Bella Ainsworth, deve portare avanti l'hotel di famiglia in un periodo storico molto critico, per l'Italia e non solo.

Hotel Portofino 2: anticipazioni, trama e cast

La serie britannica "Hotel Portofino" ha come ambientazione il comune ligure di Portofino (Riviera di Levante). La cornice storica ci proietta in un periodo complesso, ovvero quello degli anni che videro l'ascesa al potere di Benito Mussolini, raccontato comunque con un tocco tipicamente british. La serie segue le disavventure di Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale, e del suo Hotel Portofino. Creato da Matt Baker e diretto da Adam Wimpenny, questo lavoro vede nel ruolo di protagonista Natasha McElhone, già nota ai telespettatori per il ruolo di Karen Van Der Beek in "Californication". Tra gli altri attori troviamo Mark Umbers (Cecil Ainsworth), Oliver Dench (Lucian) e gli italiani Daniele Pecci (conte Carlo Albani) e Giorgio Marchesi (l'architetto Marco Bonacini).



La seconda stagione della serie ha inizio nel 1927 e segue Bella alle prese con l'Hotel Portofino. Dopo le prime inevitabili difficoltà, illustrate nel corso della precedente stagione, gli affari cominciano ad ingranare, ma la vita privata della donna presenta delle serie difficoltà: il marito Cecil e il figlio Lucian si trovano infatti in Inghilterra e lei sembra essersi abituata alla vita solitaria, ma un giorno Cecil bussa alla porta e Bella sembra non provare, nei suoi confronti, l'amore dei vecchi tempi; anche perché non è indifferente alla figura di Marco Bonacini, l'architetto con il quale ha stretto amicizia. In realtà il ritorno di Cecil cela dei loschi piani: l'uomo vuole utilizzare l'hotel per fare affari con Vincenzo Danioni, fascista del luogo, e obbliga Bella a stringere accordi con alcuni degli ospiti abituali. Ma nel frattempo anche i figli della donna, Lucian e Alice, hanno molte questioni - prevalentemente di carattere sentimentale - da risolvere. Ma non è tutto, perché la visita anonima da parte di un ispettore potrebbe mettere a rischio il futuro della struttura alberghiera.

Quando e dove vedere la seconda stagione di "Hotel Portofino" e quante puntate sono

La seconda stagione di "Hotel Portofino" è composta da sei episodi, trasmessi in altrettante serate dal 29 marzo 2023 su Sky Serie (canale 112), in onda dalle 21.15 e visibili anche su Now, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.