Hotel Portofino, da stasera in tv: trama, anticipazioni e cast

Al via oggi, martedì 25 luglio 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 1, la miniserie "Hotel Portofino". Natascha McElhone interpreta Bella Ainsworth, proprietaria di una struttura alberghiera negli anni '20 del Novecento. I problemi familiari ostacolano la sua quiete, mentre l'avanzare del Fascismo minaccia la civiltà.

Hotel Portofino: anticipazioni della serie

Nel vasto panorama delle produzioni televisive britanniche spicca la serie in tre puntate "Hotel Portofino", che si inserisce nella categoria dei classici "period dramas", ovvero un'opera drammatica in costume, ambientata in un tempo passato. La vicenda è incentrata sulla vita di una famiglia inglese che, in un'epoca come gli Anni Venti, gestisce un lussuoso hotel destinato alla ricca e sofisticata clientela della Riviera Ligure.

Il fulcro della vicenda poggia, nello specifico, sulla figura di Bella Ainsworth, proprietaria della struttura alberghiera e donna dalla personalità magnetica. Bella, la cui discendenza proviene da una ricca famiglia di industriali britannici, si trova costretta a destreggiarsi abilmente tra i capricci e le esigenze dei clienti cosmopoliti e spesso difficili da soddisfare, e al contempo deve fare a meno di un valido aiuto dal marito Cecil. Quest'ultimo, infatti, manifesta un preoccupante disinteresse nei confronti dell' hotel e, con sua grande imprudenza, sperpera i preziosi denari di famiglia in partite di gioco al casinò. Mentre Bella si impegna nella gestione dell'hotel, la loro figlia Alice assume su di sé tutte le responsabilità e le preoccupazioni, diventando il baluardo della famiglia.

Dall'altra parte, il figlio Lucian, reduce dagli orrori della Prima Guerra Mondiale, nutre un ardente desiderio di dedicarsi alla pittura e all'arte, ma Cecil vuole a tutti i costi farlo sposare con Rose, una benestante ereditiera, figlia di una sua vecchia fiamma. Questo contrasto tra aspirazioni personali e le convenzioni sociali del tempo getta una luce drammatica sulla famiglia e sulle sfide che essa è chiamata a fronteggiare.

Intanto, fuori dalle mura dell'Hotel Portofino, il Fascismo avanza e inizia a far sentire la sua presenza minacciosa. Bella si ritrova ad affrontare il temibile Vincenzo Danioni, vicesindaco di Portofino, che si rivela essere un corrotto sostenitore del regime fascista, che minaccia di rovinare l'immagine dell'hotel. Le tensioni aumentano, il pericolo cresce, e Bella si troverà a dover fare i conti con situazioni imprevedibili e decisioni difficili in un periodo storico intriso di grandi cambiamenti sociali e politici.

Basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, "Hotel Portofino" è una serie ideata da Matt Baker, diretta da Adam Wimpenny e ha un cast così composto:

Natascha McElhone: Bella Ainsworth

Lucy Akhurst: Julia Drummond-Ward

Louisa Binder: Constance March

Elizabeth Carling: Betty Scanlon

Oliver Dench: Lucian Ainsworth

Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni

Rocco Fasano: Gianluca Bruzzone

Lily Frazer: Claudine Pascal

Adam James: Jack Turner

Imogen King: Melissa de Vere

Olivia Morris: Alice Mays-Smith

Daniele Pecci: Carlo Albani

Lorenzo Richelmy: Roberto Albani

Dove vedere Hotel Portofino in TV e in streaming

La prima puntata della serie televisiva "Hotel Portofino" va in onda martedì 25 luglio 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.