Hotel Portofino, questa sera in tv la seconda e ultima puntata: le anticipazioni

Cambio di programma per Rai 1 che, non soddisfatta dei risultati auditel della scorsa settimana, esaurisce oggi, 1° agosto, la prima stagione di "Hotel Portofino". A partire dalle 21.25 andranno in onda quattro episodi della serie britannica ambientata nell'Italia del 1926. Riuscirà la protagonista Bella Ainsworth a salvare la propria struttura alberghiera dall'avvento del fascismo?

Hotel Portofino: anticipazioni seconda puntata

La scorsa settimana ha debuttato su Rai 1 la miniserie britannica "Hotel Portofino". Ambientata nel 1926 in Italia, nel comune ligure di Portofino, la storia segue Bella Ainsworth, proprietaria di un hotel, che si trova a gestire le esigenze dei clienti e il disinteresse del marito Cecil. La figlia Alice assume responsabilità familiari, mentre il figlio Lucian desidera dedicarsi alla pittura. L'avvento del fascismo minaccia l'Italia e anche la struttura alberghiera: Bella deve affrontare un corrotto sostenitore del regime fascista, Vincenzo Danioni. Tensioni e decisioni difficili emergono in un periodo di cambiamenti sociali e politici.

Rai 1 ha deciso di apportare modifiche alla programmazione iniziale: la serie non verrà trasmessa nel corso di tre prime serate, ma i restanti quattro episodi andranno invece in onda tutti questa sera, partendo alle 21.25 e protraendosi fino a notte inoltrata. Ma quali sono le varie trame destinate ad essere sviluppate nel corso dell'odierna puntata?

La protagonista Bella Ainsworth deve continuare a destreggiarsi tra i suoi ricchi, cosmopoliti ed esigenti clienti senza trovare grande aiuto dal suo marito aristocratico e ambiguo, Cecil. Nel frattempo, Cecil, sempre in cerca di denaro per coprire i propri debiti, vuole far sposare il figlio Lucian con Rose, la figlia della ricca Julia Drummond-Ward, trascurando i sentimenti del giovane. I problemi per Bella sembrano non finire mai: il fascista Vincenzo Danioni minaccia di far chiudere l'hotel per questioni d'igiene e un prezioso dipinto scompare dall'albergo. La polizia locale inizia a indagare sulla scomparsa del cimelio degli Ainsworth, e sia gli ospiti che gli impiegati dell'albergo rientrano tra i sospettati. Nel frattempo, Bella può contare solo sull'amicizia del conte Albani. Quando il mistero del furto sembra essere sul punto di essere risolto, Cecil tenta di riconciliarsi con Bella, e gli ospiti dell'hotel devono prendere cruciali decisioni. L'incertezza e la tensione si intensificano nella Riviera Ligure del 1926, mentre Bella si trova ad affrontare sfide sempre più complesse nel mondo in rapido cambiamento intorno a lei.

Dove vedere Hotel Portofino in TV e in streaming

La seconda e ultima puntata della serie televisiva "Hotel Portofino" va in onda martedì 1° agosto 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.