I bastardi di Pizzofalcone 4: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

La quarta stagione della serie si basa sui libri di Maurizio De Giovanni "Angeli per i bastardi di Pizzofalcone" e "Fiori per i bastardi di Pizzofalcone". La narrazione riparte esattamente da dove l'avevamo lasciata, ovvero dal finale aperto della terza stagione: qualcuno ha catturato, e legato Giuseppe Lojacono, apparso misteriosamente insanguinato. Chi lo sta torturando e per quale motivo? Il nemico viene da lontano, dal suo passato, e fa sorgere una domanda: cosa nasconde Lojacono? Di certo il protagonista sembra sotto scacco, legato e senza la possibilità di contattare persone care e fidate. All'esterno tutti sono certi della sua scomparsa Lojacono viene poi drogato e dovrà faticare perr inascere. I soli che lo aiuteranno sono i colleghi di Pizzofalcone, che daranno il via a un'indagine segreta per scoprire gli intenti del misterioso nemico di Lojacono. Nessuno però potrà sbagliare le proprie mosse perché la vita di Lojacono è appesa ad un filo.