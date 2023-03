I cacciatori del cielo, il film con Giuseppe Fiorello stasera in tv: storia vera, trama e cast

In occasione del centenario della nascita dell'Aeronautica Militare, Rai 1 trasmette oggi, mercoledì 29 marzo 2023 in prima visione, la docufiction dal titolo "I cacciatori dell'aria": un ritratto intenso ed emozionante sulla figura di Francesco Baracca, padre spirituale degli aviatori italiani, eroe della prima guerra mondiale scomparso nel 1918 all'età di 30 anni. Ad interpretarlo per il piccolo schermo troviamo Giuseppe Fiorello.

I cacciatori del cielo: cosa c'è da sapere sulla docufiction con Giuseppe Fiorello

La vicenda parte dal 1915, quando tre uomini, Francesco Baracca, Pier Ruggero Piccio e Bartolomeo Piovesan, si ritrovano in un campo di aviazione: quello di Santa Caterina, nei pressi di Udine. Le prime difficoltà riguardano la resistenza contro i raid aerei austroungarici, superati grazie a Piovesan, un meccanico all’avanguardia, e a Baracca, un fuoriclasse del volo, autore della prima vittoria italiana nella Storia dell’ Aereonautica (7 aprile 1916). Dopo i dubbi iniziali, il Comando Supremo istituisce la squadriglia di élite, la 91ª, dedita alle operazioni più difficili e affidata a Baracca. Dopo la disfatta di Caporetto, la squadriglia si trasferisce vicino Treviso, sul campo di aviazione di Quinto. Baracca e Piccio vengono insigniti della medaglia d’oro al valor militare. Francesco Baracca, aviatore che fece storia, morì a soli 30 anni il 19 giugno del 1918, durante la Battaglia del Piave, per una missione sul Montello.

“I Cacciatori del Cielo” è una docufiction realizzata con l’obiettivo di celebrare il centenario della nascita dell’Aeronautica Militare. Per fare ciò il progetto mescola ricostruzione fiction, testimonianze, materiale d’archivio e anche qualche disegno animato. Una celebrazione che passa attraverso la grande figura di Francesco Baracca, raccontato sia mediante le note imprese eroiche della Prima guerra mondiale, sia rappresentando vicende intime ambientate in un contesto familiare; anche se la narrazione tocca anche altri personaggi, da Piccio a Piovesan, diversi per carattere ed estrazione sociale, ma uniti in nome della patria e dell’amicizia.

Il film per la televisione è diretto da Mario Vitale, prodotto da Gloria Giorgianni e adattato per la sceneggiatura da Pietro Calderoni e Valter Lupo. Il cast per la parte di fiction è così composto: Giuseppe Fiorello (nei panni di Francesco Baracca), Andrea Bosca (Bartolomeo Piovesan), Luciano Scarpa (Pier Ruggero Piccio), Claudia Vismara (Norina Cristofoli), Ciro Esposito (Fulco Ruffo), Enzo Garramone (Vittorio Emanuele III), Paolo Rozzi (padre di Francesco).

Dove vederlo in tv e in streaming (29 marzo 2023)

La docufiction dal titolo "I cacciatori del cielo" va in onda oggi, mercoledì 29 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il film per la tv è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che in versione on demand.