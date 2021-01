"I care a lot", il thriller comico con Rosamunde Pike e Peter "Tyrion" Dinklage arriva su Prime Video

Uscirà il 19 febbraio su Amazon Prime Video il film "I care a lot", dark comic thriller con Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González e Dianne Wiest.

Si tratta di un film acclamato dalla critica al debutto al Toronto Film Festival 2020, e che sulla sito di recensioni Rotten Tomatoes ha una valutazione del 93%: già questo basterebbe a dargli una possibilità. Ma se non bastasse, ricordiamo che Rosamund Pike è la protagonista del film Gone Girl - L'amore bugiardo, mentre Peter Dinklage è lo strepitoso Tyrion Lannister di Game of Thrones. Nel cast anche Eiza González, tra i protagonisti della serie tv Dal tramonto all'alba, disponibile su Netflix, ma soprattutto Dianne West, due volte premiata agli Oscar per i film di Woody Allen "Pallottole su Broadway" e "Hannah e le sue sorelle".

E se neanche il super cast vi ha convinto, ecco la trama di I care a lot: "armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi. È un metodo ormai ben rodato che, insieme alla sua partner d’affari e amante Fran (González), Marla utilizza con un’efficenza brutale sulla sua ultima preda, Jennifer Peterson (Wiest), una pensionata benestante senza eredi o famiglia. Ma quando le due scoprono che Jennifer ha un segreto altrettanto losco e alcune connessioni con uno sfuggente gangster (Dinklage), Marla è costretta ad alzare la posta in gioco, in una partita a cui possono partecipare solo i predatori, e in cui la sfida non sarà affatto leale".

Se non siete ancora convinti, guardate il trailer di "I care a lot", in streaming su Amazon Prime Video dal 19 febbraio