I delitti del BarLume 10, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, 16 gennaio 2023, Sky trasmette la seconda puntata stagione de "I delitti del BarLume", serie tratta dai libri di Marco Malvaldi e tinta di giallo e di commedia. Appuntamento dalle 21.15 con la storia dal titolo "Resort Paradiso": un luogo dove i misteri sono all'ordine del giorno.

I delitti del BarLume: anticipazioni del 16 gennaio 2023

Le stagioni de "I delitti del BarLume" sono generalmente formate da due puntate. Ciascun episodio è un vero e proprio film, con storie auto-conclusive, ma personaggi fissi o ricorrenti. La serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi è andata in onda per la prima volta nel 2013 ed è giunta adesso alla sua decima stagione. Per festeggiare la produzione e gli attori hanno preparato tre storie, trasmesse da Sky il 9, il 16 e il 23 gennaio.

La puntata di questa sera ha come titolo "Resort Paradiso". Ci troviamo come al solito nella cittadina toscana (ma immaginaria) di Pineta. La storia vede un lussuoso resort che, dietro al proprio fascino, cela una trappola molto pericolosa. I diversi personaggi della zona hanno particolari atteggiamenti nei confronti di questo luogo: Marchino Pardini non vuole saperne di scappare e finisce in una gran quantità di guai. Aldo, Emo, Gino e Pilade iniziano ad indagare, a loro rischio e pericolo.

La trama, però, non è tutta qui: Anna Rusic, affascinante ladra, è tornata a Pineta. La donna, notoria rubacuori, è vista con occhi molto sospetti dalla Fusco: l'intuito della commissaria si rivelerà ancora una volta vincente.

La puntata è diretta da Roan Johnson e il cast della stagione è formato da Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

Dove vedere “I delitti del BarLume” (16 gennaio 2023)

La seconda puntata stagionale di “I delitti del BarLume” va in onda lunedì 16 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301). Gli episodi della serie sono inoltre visibili su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.