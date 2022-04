I'm not gay, il reality russo per dimostrare di essere etero

Un reality show per testare la propria eterosessualità. Potrebbe sembrare la sceneggiatura di una serie comedy, invece in Russia è realtà. I'm not gay è il nuovo programma russo - trasmesso da YouTube - in cui otto partecipanti uomini si sottopongono a gare e test di virilità per dimostrare di non essere omosessuali.

Via alla caccia al gay, dunque - provocato da palestrati in slip pronti a ronzargli intorno - che verrà immediatamente eliminato dal 'gioco'. Un format che condanna l'omosessualità senza mezzi termini, sposando le posizioni dello Stato, apertamente anti Lgbt. A condurre il reality, non a caso, sarà Vitaly Milonov, membro della Duma di Stato - che l'anno scorso si disse favorevole a "confinare i gay e sterilizzarli, come si fa con i gatti" - e molto vicino al presidente Vladimir Putin.

La Russia e i diritti (assenti) Lgbt

In Russia non ci sono matrimoni omosessuali né unioni civili e i rapporti tra persone dello stesso sesso sono considerati riprovevoli. Nel 2013 è stata approvata (all'unanimità dalla Duma di Stato, con un solo deputato astenuto) la legge contro la propaganda Lgbt, con "lo scopo di proteggere i minori dalle informazioni che promuovono la negazione dei diritti tradizionali della famiglia". Pertanto è vietato parlarne nelle scuole, così come sono vietate manifestazioni su tematiche inerenti l'orientamento sessuale. Propio pochi giorni fa due tribunali russi hanno multato Facebook e TikTok per la diffusione di contenuti Lgbt.