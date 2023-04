I Migliori Anni, Alessandro Siani e la sua "My List": il ricordo di Pino Daniele e Giancarlo Siani

A I Migliori Anni, andato in onda il 28 aprile su Rai Uno, arriva la nuova rubrica "My List": nel corso di ogni puntata (in tutto 6) un personaggio pubblico entra in studio ed elenca, spiegandone il motivo, le cinque canzoni che hanno segnato la sua vita. Nella prima serata del programma musicale condotto da Carlo Conti tocca ad Alessandro Siani raccontarsi attraverso le hit del cuore, cercando di suscitare anche qualche risata nel pubblico.

La My List di Siani

Alessandro Siani parte da "My Way", celebre brano di Frank Sinatra, per parlare di sé. "Ho scelto My Way perché i ricordi più belli della mia vita sono segnati da questa canzone. Quando c'era una festa, un battesimo, un compleanno o una cerimonia, c'era sempre un parente che si alzava e iniziava a cantare questo brano nelle condizioni peggiori: o era ubriaco, o mangiava durante la performance. Una volta un cameriere si è avvicinato a mio zio e gli ha detto: 'Tu non devi fare 'My Way', tu devi fare 'Mai più'!".

"Disco Samba" è il secondo brano del cuore: "Parliamo sempre di feste. Una volta messa questa canzone partiva il trenino". Carlo Conti mostra una foto in cui l'attore indossa un costume alquanto bizzarro: "Si trattava di un carnevale, ma nemmeno io capivo da cosa ero vestito. Mia madre aveva messo insieme una 'compilation' di vari indumenti che aveva trovato a casa. È un mix: stivali di zorro, pantaloni dei Moschettieri, foulard da paggio, cappello di Peter [Heidi] e baffetti. Per il baffo, mia madre mi aveva detto: 'mettiteli così non ti riconoscono!'. Avevo usato l'attack e fino ai 32 anni mi è rimasta una chiazza nera con i peli. Ero vestito dal Dottor Balanzone, un medico di Bologna che con me, napoletano doc, non c'entrava nulla. Quando mi chiesero da cosa volessi vestirmi, gli risposi: 'Da Uomo Invisibile: voglio murì!'".

La terza canzone è "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli: "Spesso vivevo le mie vacanze in Calabria. Per risparmiare sull'affitto della casa mio padre ci portava praticamente sulla Sila, perché più le case erano lontane dal mare e meno costavano. Eravamo a -23 gradi con le infradito! Per arrivare al mare partivamo presto e arrivavamo al tramonto, con mio padre che giunti a destinazione diceva: 'S'è fatto tardi, torniamo indietro!' Così ho pensato di organizzarmi a modo mio. Andai in campeggio con l'auto, dopo essermi iscritto all'Università, e durante un falò conobbi una ragazza meravigliosa. La portai in auto, mettendo i libri comprati per studiare intorno ai finestrini per coprire la visione dall'esterno. Lei mi chiese cosa stessi facendo e io le risposi che essendo un intellettuale al posto dei giornali usavo i libri. Dopo 1 ora e 40 o 2 ore e 20 di preliminari - una performance lunghissima - lei mi bloccò e mi disse: 'Ti bacio, ma fare altro con Giacomo Leopardi che mi fissa... Io non ce la faccio! Sarà il passero solitario...'. Alla radio passava questa canzone".

Le ultime canzoni

Il quarto brano è "Cos cos cos" di Clementino: "L'ho scritto insieme a Clementino ed era tratto da un tormentone del film 'Il principe abusivo'. Molte battute che avevo utilizzato nella pellicola derivavano dalle mie esperienze scolastiche. Mi ricordo che quando andavo a scuola di odontoiatria erano gli anni più spensierati. Ma ricordo anche quando mio padre andava a parlare con gli insegnanti. Si metteva in fila, parlava con il professore e diceva: 'È un disastro! Che brutta figura'. Andava da un altro, ritornava e affermava: 'No, no, mai più!'. Una volta invece era tornato indietro per dirmi che una persona aveva parlato bene di me: era il bidello!"

L'ultima canzone del cuore di Alessandro Siani è "Napule è", capolavoro del compianto Pino Daniele: "Si parla di Napoli, e mi ricorda tante cose che sono accadute nello stadio. Il 29 settembre del 1985 90.000 persone si alzarono e gridarono: 'Giancarlo, Giancarlo'. Si riferivano a Giancarlo Siani, un giornalista de Il Mattino di 26 anni ucciso dalla Camorra. Nei pezzi che scriveva era un uomo libero e cercava sempre la verità. Vedere lo stadio alzarsi in piedi è una delle cose più belle della mia città. Lo stadio mi ricorda anche il primo scudetto vinto dal Napoli (1987) e il mio spettacolo allo stadio San Paolo, la prima volta che un comico si esibiva al suo interno. Infine, durante un concerto meraviglioso con Jovanotti e Ramazzotti nel 1994, Pino Daniele cantò "Quando" dedicandola a Massimo Troisi".