I Migliori Anni, Alessia Marcuzzi delusa: "Ci avevo creduto!" | La My List

A I Migliori Anni, programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno, è il momento di Alessia Marcuzzi, pronta a rivelare sul palco dello show la sua "My List" delle 5 canzoni del cuore. Risate, scherzi e canti non mancano, ma a colpire sono le dichiarazioni della conduttrice che commenta i suoi brani preferiti parlando di sé e di alcune situazioni stravaganti vissute in passato.

La My List

La prima canzone lascia senza parole, perché inaspettata ma molto apprezzata. Si tratta di "Ufo Robot": "Mio padre voleva un maschio e quindi da piccola giocavo solo con soldatini e robot. Mio padre è sempre stato un appassionato di astronomia e a quattro anni ho visto un ufo, un disco volante che roteava molto velocemente. L'ha visto anche la bisnonna, ma i miei genitori si sono messi a ridere. Un esperto poi mi ha detto che tra il '75 e il '78 si è verificato il più alto numero di avvistamenti di ufo. Le mie amiche dicono sempre che, secondo loro, sono stata rapita da piccola".

Il secondo brano è "Noi, ragazzi di oggi" di Luis Miguel, di cui al tempo la conduttrice era perdutamente innamorata. Non è un caso quindi che la Marcuzzi abbia cantato la canzone a squarciagola, alzandosi in piedi e incitando il pubblico a intonarla con lei. "Mio padre mi portò in Messico a vedere le rovine degli aztechi a Tulum, ma il mio intento era quello di cercare Luis Miguel. Lo portai in giro per il Paese allo scopo di cercare la sua casa, ma nulla. Poi in spiaggia ho conosciuto sua cugina e le ho parlato. Io ero innamorata di lui, ma era fidanzato. Andavo a dormire con le sue foto sotto il cuscino ed eliminavo la parte in cui si vedeva la sua ragazza".

La terza canzone è "Against All Odds" di Mariah Carey: "Mi ricorda il Festivalbar 2000 con Fiorello. Tuttora per me Fiorello è un amico grandissimo e ci siamo trovati dopo anni a Viva Rai2 per la versione sanremese". La donna racconta che quell'anno Mariah Carey era ospite del Festivalbar e che mentre stava salendo le scale per arrivare sul palco, una guardia del corpo della diva le aveva fatto capire che non poteva farlo. "Alla fine Rosario mi chiama per raggiungerlo e mi dice: 'abbiamo iniziato insieme e devi continuare a condurre con me', quindi mi sono ritrovata accanto a lei".

Il cuore

La quarta è "Almeno tu nell'universo": "Ho chiamato mia figlia Mia per Mia Martini. Avevo in mente altri nomi ma, ascoltando questa canzone mentre ero incinta, ho cominciato a piangere. Mi sono venuti i brividi e mi sono detta: 'No, la devo chiamare così'. Lo sa Loredana, e lo sa anche Mia. Pensa che mia figlia canta questa canzone a memoria".

Infine, la quinta è una canzone dei Coldplay, "Viva la vida": "La mia eccezione è Chris Martin. A mio marito dico sempre che non deve essere geloso di lui, perché è la mia eccezione. Sa della passione per lui, anche se l'ho mai incontrato da nessuna parte, così come non ho mai conosciuto Luis". Carlo Conti interviene e dice di avere una sorpresa meravigliosa per lei a tal proposito, ma è tutto uno scherzo: "Chris Martin stasera... è rimasto a casa sua perché aveva un impegno!". La Marcuzzi ribatte: "Ci avevo creduto!"