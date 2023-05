I Migliori Anni, la Hit Parade di Alex Britti: grandi emozioni in un tempo limitato

Dopo la performance di Fabio Concato, è arrivato sul palco de I Migliori Anni Alex Britti, sempre in forma e con tanta grinta da vendere. Un entusiasmo inconfondibile quello del cantante che sin dalla prima canzone, destreggiandosi tra passetti sul posto e chitarra, non ha perso occasioni per sorridere. E come per il primo artista citato, anche il nuovo ospite è stato inivitato a cantare da Carlo Conti, conduttore del programma musicale, senza nemmeno una chiacchierata prima dell'esibizione, ma d'altronde i tempi stringono e trovare il giusto equilibrio non è sempre semplice. Da sottolineare è però la scelta dei due cantautori, non solo per il genere musicale differente portato in scena, ma anche perché sono idoli di diverse generazioni di pubblico. Il tutto, quindi, è stato organizzato per accontentare un po' tutti i telespettatori: dagli adulti ai giovanissimi.

Il Medley

Alex Britti, con occhiali bianchi a dargli un tono, è salito sul palco per esibirsi nella sua Hit Parade, ovvero le quattro canzoni più amate dal pubblico, e il primo brano è "Solo una volta (o tutta la vita)", grande successo del 1998. È la volta degli anni 2000 e, ovviamente, non poteva mancare uno dei suoi brani più noti, divertenti e amati: "La Vasca". Il terzo testo protagonista de I Migliori Anni è "7000 caffè" del 2003, ed è qui che l'artista si è allontanato per qualche secondo dal microfono e ha iniziato a muoversi nei dintorni suonando la chitarra. Dopo l'incursione negli anni 2000, si è tornati alla fine degli anni '90 e più precisamente nel 1999 con "Oggi sono io", altro importante brano di Alex Britti.

In conclusione

Insomma, abbiamo assistito a una performance che ha ripercorso i momenti più salienti della sua carriera, anche se il tempo a lui dedicato è stato davvero minimo. Forse, e dico forse, sarebbe meglio tornare alla Hit Parade classica, con votazione del pubblico e un cantante a serata, in modo da dare il giusto spazio a ogni artista sul palco. Un'altra possibile soluzione potrebbe essere quella di diminuire il numero di esibizioni a puntata per far sì che gli ospiti abbiano più tempo a disposizione.