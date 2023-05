I Migliori Anni, Claudio Cecchetto alla consolle: i successi del produttore discografico

Ospite della seconda puntata de I Migliori Anni è Claudio Cecchetto, l'uomo che ha fatto la storia della radiofonia e della musica. Lo ha definito così il conduttore Carlo Conti per poi aggiungere: "Hai iniziato come dj, poi hai fatto televisione e condotto tre Festival di Sanremo. Sei anche un grande imprenditore, perché hai lanciato radio importanti, e un talent scout! Dopo Pippo Baudo, secondo me, ci sei tu". Per tutta risposta, il produttore discografico ha dichiarato: "Il mio manager diceva: 'perché spingi gli altri e non te stesso?' Però sapevo che sarebbero diventati personaggi molto noti. Parlavano di musica usa e getta e non l'hanno ancora buttata via!". Tra le prime attività di produzione di Cecchetto sono state ricordate quelle per Jovanotti, gli 883 e Rosario Fiorello.

Claudio Cecchetto alla consolle

Una volta raggiunta la consolle, Carlo Conti e Cecchetto hanno presentato un'altra delle numerosi produzioni di quest'ultimo: "People From Ibiza" (1984) di Sandy Marton, una canzone che di certo non è passata inosservata negli anni, ma anzi ancora oggi è ricordata. "Per i futuri cantanti: uno può essere alto, biondo, bello e con un po' di talento, ma quello che davvero vi cambia nella vita è avere un po' di fortuna. La mia è stata conoscere Claudio", ammette il cantante da lui portato al successo. "È stata anche una mia fortuna. Quando andavamo in discoteca, vedevo che guardavano nella nostra direzione. Io mi spostavo e le ragazze continuavano a guardare lui, mica me", ricorda il produttore.

I due hanno presentato poi Tracy Spencer che si è esibita sulle note di "Run To Me" (1986). La donna si è mossa sul palco con estrema disinvoltura, dando vita a un momento di puro spettacolo e portando tutti a ballare e battere le mani a tempo sul posto. Dopo aver ripercorso la carriera imprenditoriale dell'ospite, il conduttore ha portato in diretta i Via Verdi con "Diamond", brano del 1985, prima di salutare e ringraziare Cecchetto, il quale ha risposto: "Grazie a te. Domani incoronano Re Carlo d'Inghilterra, io vorrei incoronare Re Carlo d'Italia per questa bella sorpresa!". L'incontro si è concluso con il ballo di gruppo più cantato e danzato del Bel Paese, l'immancabile "Gioca jouer".