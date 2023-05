I Migliori Anni dell’Estate, la regina Patty Pravo regala al pubblico tre brani iconici

Carlo Conti, in apertura della seconda e ultima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, la presenta per quel che è: ‘una regina della musica italiana’. E infatti quando entra negli Studi RAI Fabrizio Frizzi per presentare tre dei suoi tantissimi brani di successo, usciti tutti nei mesi più caldi, il pubblico in studio e quello davanti alla tv non può che inchinarsi, metaforicamente, a un’artista che rappresenta la storia della grande musica leggera italiana.

Patty Pravo arriva in una tunica blu e oro che la illumina più del solito intonando La bambola, brano del 1968 che racconta di una ragazza che non vuole più farsi mettere i piedi in testa dopo una delusione amorosa. Cosa che, non riusciamo ad immaginare sia mai potuta accadere all’interprete, farsi mettere i piedi in testa intendiamo.

Si prosegue questo breve ma intenso viaggio nella storia del pop italico con un salto di qualche anno e atterrando negli anni’70, anni in cui arrivò il brano Pazza Idea, profondo e avvolgente e già diventato anche questo un successo senza tempo.

Ancora gli anni ’70, alla fine di un decennio che sdoganò molte cose arriva forse il più trasgressivo dei pezzi di Patty Pravo, già bollata da molti anni come cattiva ragazza, ma che con Pensiero Stupendo scalda l’estate 1978 e raggiunge in questo suo essere l’icona anche di una certa provocazione, probabilmente il punto più alto della sua produzione musicale. Un testo che fece scandalo di cui in realtà era responsabile Ivano Fossati. Racconta infatti Patty Pravo a Carlo Conti:“Una mattina all’RCA Fossati aveva un pezzo per me. Registrammo lì, la prima, fu subito buona.” Provocazione o no, anche il terzo brano dell’artista crea un’atmosfera magica e spinge il pubblico a cantare a squarciagola un successo senza tempo.