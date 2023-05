I Migliori Anni dell'Estate, stasera in tv la prima puntata: ospiti, cantanti, scaletta

Parallelamente alla messa in onda de "I migliori anni", grande successo di Rai 1, Carlo Conti ha messo in cantiere due puntate supplementari dello show, ribattezzate "I migliori anni dell'Estate". Uno spin-off, dunque, del suo celebre programma che si concentra sugli artisti che sono stati nel corso degli anni capaci di sfornare i cosiddetti "tormentoni estivi".

I Migliori Anni dell'Estate: le anticipazioni

Il 20 e il 27 maggio 2023 Carlo Conti conduce - dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma - due puntate di "I migliori anni dell'Estate", spin-off del suo celebre show del venerdì sera. Un viaggio musicale attraverso i tormentoni estivi protagonisti delle vacanze degli italiani. Chi, del resto, non ha legato personali ricordi estivi a brani del proprio cuore?

La prima serata, quella del 20 maggio, prende il via con la Hit Parade Estate di Umberto Tozzi, autore di celeberrimi canzoni come "Gloria" e "Ti amo”. Il protagonista delle interviste della My List è l'attore e conduttore Ezio Greggio. Passando alle classifiche delle Canzoni dell'estate, i risultati sono generati dal gradimento espresso dai telespettatori. I 'Commentatori del tempo' sono i comici Gabriele Cirilli e Dado, mentre protagonista dello spazio social è Flora Canto, che legge i messaggi del pubblico in tempo reale.

I cantanti di questa sera

Per gli anni '60 si aziona Il ‘Juke Box’, dove Edoardo Vianello, indiscutibile campione delle estati canore italiane, si esibisce in cavalli di battaglia dal calibro di "Pinne fucili e occhiali" e "Guarda come dondolo".

Per gli anni '70, troviamo I Santo California ("Tornerò"), Gilbert O'Sullivan ("Alone again" e "Clair"), Giuliano dei Notturni ("Il ballo di Simone") e i Cugini di Campagna ("Anima mia" e "Meravigliosamente"). Gianmarco Carroccia interpreta alcune canzoni di Lucio Battisti.

Per gli anni ’80 si esibiscono Sabrina Salerno ("Boys"), Tony Esposito ("Kalimba de luna"), Sergio Caputo ("Italiani mambo" e "Un sabato italiano"), Limahl ("The NeverEnding story", della colonna sonora del film "La storia infinita"), Gary Low (‘La colegiala’) e Ryan Paris ("Dolce vita").

I rappresentanti degli anni '90 sonoLou Bega ("Mambo NO. 5"), Ten Sharp ("You") e i Los Locos ("Tic tic tac", "Macarena", "La vuelta" e "Mueve la colita").

Dove vedere "I Migliori Anni dell'Estate" in tv e in streaming

La prima puntata de "I Migliori Anni dell'Estate" va in onda oggi, sabato 20 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25 Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.