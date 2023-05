I Migliori Anni dell'Estate, stasera in tv la seconda e ultima puntata: ospiti, cantanti, scaletta

Oggi, 27 maggio 2023, Carlo Conti conduce l'ultimo appuntamento stagionale con il suo "I migliori anni", formato "Estate". Spalleggiato da Flora Canto, il presentatore introduce tanti cantanti, protagonisti di hit che hanno segnato le estati degli italiani. Tra gli ospiti di questa sera Mogol, Patty Pravo e Donatella Rettore. Appuntamento a partire dalle 21.25, su Rai 1.

I Migliori Anni dell'Estate: le anticipazioni

Carlo Conti conduce questa sera la seconda e ultima puntata de "I migliori anni dell'Estate", spin-off dello show del venerdì sera, tornato quest'anno su Rai 1 dopo ben sei anni di assenza. Il pubblico sembra proprio non aver dimenticato il format, che si è ancora una volta imposto con ragguardevoli risultati di auditel.

Il successo ha spinto la rete a sfornare due puntate speciali dal titolo "I migliori anni dell'Estate": la prima andata in onda sabato scorso, la seconda trasmessa oggi, 27 maggio. Un tuffo a capofitto tra le tante hit che hanno popolato le estati degli italiani. Tormentoni che a distanza di anni ancora leghiamo a vacanze speciali, momenti emozionanti, episodi che hanno segnato importanti fasi delle nostre vite.

Ospite straordinario della puntata di questa serà è Mogol, istituzione della nostra musica e autore dei testi di molte celeberrime canzoni. Il suo nome è indelebilmente legato a quello del grande Lucio Battisti, con il quale ha firmato alcune delle più belle canzoni della storia della musica italiana. Mogol commenta con Carlo Conti i brani della sua personale "Hit Parade". Anche questa sera Gianmarco Carroccia si esibisce in alcune celebri canzoni di Battisti. I "Commentatori del tempo" di questa sera sono Dado e Gigi e Ross.

I cantanti di questa sera

Carlo Conti ospita in studio Patty Pravo, grande donna della nostra musica, che propone le hit "La bambola" e "Pensiero stupendo". Interviene nel corso della serata anche Pupo, con la sua "My List", e Donatella Rettore, che canta i classici "Kobra" e "Splendido splendente", e condivide con gli spettatori il suo "Juke Box".



Per rappresentare gli anni ’60 e ’70, troviamo Leroy Gomez, ex voce dei Santa Esmeralda; i Gibson Brothers; i Dik Dik; Michele Pecora; The Ritchie Family.

Per gli anni ’80 intervengono Johnson Righeira; The Twins; i Matia Bazar; Katrina; Samantha Fox.

Per i '90 si esibisce Miranda, mentre gli anni 2000 sono rappresentati da Las Ketchup.

Dove vedere "I Migliori Anni dell'Estate" in tv e in streaming

La seconda e ultima puntata de "I Migliori Anni dell'Estate" va in onda oggi, sabato 27 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è disponibile per la visione, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.