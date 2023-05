I Migliori Anni, Enrico Brignano e Flora Canto si baciano e Conti si inginocchia: la My List

Ne I Migliori Anni non mancano mai le sorprese, e lo dimostra il finale del momento "My List" che vede sul palco, accanto a Carlo Conti, Enrico Brignano, il marito della co-conduttrice Flora Canto. Prima di arrivare agli attimi più emozionanti della rubrica, vediamo insieme i 5 brani del cuore del comico italiano e il motivo per cui nel tempo gli sono rimasti nell'anima.

La My List

La prima canzone è "Come è bello far l'amore quando è sera" di Lando Fiorini: "Ero un bambino e come vedete avevo le orecchie a sventola, grosse quanto il leggio. Questa canzone mi ricorda i momenti in casa: a tavola non si alternava nulla, c'era primo, secondo, contorno e chi ne ha più ne metta. Questa canzone si cantava durante il pranzo di famiglia. Per quanto riguarda i tavolini, ognuno portava il suo ed erano tutti piccini e di dimensioni e forme diverse, e ognuno portava qualcosa da mangiare. Dopo un po' un parente diceva: 'La volete un po' di cicoria?' e qualcuno rispondeva: 'No, io non mangio la roba che dorme di fuori'. Alla fine di queste mangiate, dopo il dessert e tutto il resto, qualcuno proponeva di farsi due spaghetti per pulirsi la bocca e mia madre diceva di cantare. Mio zio Terzino era timido ma dopo qualche bicchiere iniziava a intonarlo, e i miei ballavano sulle note di questo brano."

La seconda canzone è "Reality" (1980, da "Il tempo delle mele"): "Io avevo gli ormoni con la barionetta ed ero giovincello. Alle feste si diceva di mettere un lento per acchiappare le ragazze e partiva questa canzone. Tu facevi il giro delle sette chiese per trovare una ragazza che volesse ballare con te e iniziavi dalle meno peggio. Man mano abbassavi le prteese e ti accorgevi di ballare con una busta di fave. Non erano delle icone della bellezza, però ballavano il lento. Alla fine, con queste note, anche le più brutte avevano un suo perché, e gli amici ti costringevano a pomiciare".

La terza canzone è "Non, Je ne regrette rien" di Edith Piaf: "Mi ricorda la mia prima scrittura teatrale nella scuola del grande Gigi Proietti. Mi scritturarono per una commedia, una lirica di stampo drammatico, e quindi andai al provino e mi presero. Il provino era in via Tuscolana e il luogo sembrava una chiesa parrocchiale. Fatto sta che le prove di questo spettacolo, tratto da "Gli Uccelli" di Aristofane, erano un'infinità: parliamo di 16 prove di fila con questa canzone in sottofondo. Dopo due giorni la mia prima partner non venne più, ne arrivò un'altra e poi un'altra ancora. La quarta attrice in scena lesse il copione e mi guardò: 'Ma che è sta caga*a?'". Volle lasciare lo spettacolo e non volendo rimanere da solo, andai via con lei e andammo al cinema. Mi sentivo peccatore, avevo abbandonato il primo posto di lavoro per motivi futili, ma non c'era nessun contratto, quindi era inutile parlare con gli avvocati. A casa tre messaggi in segreteria da parte della produzione."

Il quarto brano è di genere country: "Finita questa esperienza teatrale, ebbi una crisi mistica e decisi di andare a ritrovare me stesso nella Grande Mela. Quindi iniziai a lavorare come cameriere al Laguna Restaurant e per migliorare il mio inglese andai a scuola. Non avevo ancora imparato a portare tre piatti con una mano. Un giorno si è seduta ai tavoli una coppia giovane, agli inizi della storia d'amore, e ad un certo punto mi è scivolato un piatto e la salsa è finita sulla cravatta di lui. Mi sono detto: 'Li mortacci miei'. Ho provato ad arginare la situazione, ma la cravatta si è ritirata. Pulita, sì, ma la cravatta non c'era più, sembrava fatta per Topo Gigio. Pensavo che si sarebbero lasciati per questa gaffe e quindi ho chiamato degli amici e abbiamo iniziata a tirarla, ma il risultato non è stato un granché. Lei, per difendermi, ha detto: 'Va benissimo'. Questa ragazza mi aveva regalato un CD con la canzone della My List. Poi sono tornato a New York e ho recitato nel ruolo di Rugantino a Broadway".

Il bacio inaspettato

La quinta canzone è "Tu mi porti su" di Giorgia: "Dovevo fare questo spettacolo, Tutto suo padre, e cercavo attrici comiche. Ne abbiamo trovata una, ma è arrivata in ritardo perché le avevano rubato le ruote della Smart. Le abbiamo chiesto il curriculum ed era macchiato di caffè. Il suo showreel era proprio ciancicato. Così le ho detto di lasciare perdere e di provare a cantare e lei mi ha risposto: 'La saprei ma non la so perché inisieme alle ruote mi hanno rubato la radio e la stavo ascoltando da lì'. Siamo andati a prenderci un caffè ed era così sorridente ed empatica. Rideva alla mie battute, le capiva tutte, e ci siamo continuati a frequentare. Prima la vedevo un po' di più, adesso un po' di meno, perché sta sempre qui da te! È Flora Canto. Noi abbiamo Giorgia come vicina di casa, quando vogliamo sentire la nostra canzone le citofoniamo. Sul litigare andiamo molto d'accordo. Litighiamo spesso, però una volta per farmi perdonare le ho portato una cassetta di mandarini, un'altra volta i peperoni in fiore. Un'altra ancora le comprai una cassetta di ferri, di attrezzi, perché le avevo bloccato la macchina con la mia per colpa dell'asticella con la staffa che si mette nei parcheggi e quindi le avevo detto di smontarla."

Quando Conti chiede a Flora Canto se vuole aggiungere qualcosa, l'attrice inizia a intonare "Roma nun fa la stupida stasera" in una versione personalizzata, concludendo il siparietto sedendosi sulle gambe del marito e cantando al conduttore: "Carlo reggece er moccolo stasera". Conti si inginocchia con una candela in mano e i due coniugi si baciano in diretta.