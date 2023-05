I Migliori Anni dell’Estate, la My List di Ezio Greggio e il ricordo di Gianfranco D’Angelo

Anche nello spin off dedicato all'Estate de I Migliori Anni non può mancare uno degli spazi più apprezzati dal pubblico, quello della My List, in cui un ospite sceglie cinque brani che sono uno spunto per raccontarsi a Carlo Conti e ai telespettatori. Ospite della puntata di sabato 20 maggio è Ezio Greggio.

Il primo brano scelto dal comico è "Rivers f Babylon" dei Boney M., una canzone che ricorda a Greggio gli esordi in Rai nel programma La Sberla dove incontrò anche il collega con cui poi lavorò moltissimo, Gianfranco D’Angelo. “Mi ricordo che ci divertivamo tanto insieme e spesso continuavamo anche dopo il lavoro, si faceva molto tardi ma si rideva tanto. Mi ricordo di una volta che eravamo impegnati sul set di una parodia de Il Nome della Rosa, quindi eravamo vestiti da frati, e invece di cambiarci andammo in giro così per il paese in cui ci trovavamo. Entrammo in un bar e io dissi per divertirmi, “Il frate qui accanto a me è guaritore”. Quello del bar ci portò la suocera che aveva mal di collo, Gianfranco cominciò a massaggiare la signora,finché la situazione non è precipitata e siamo usciti di corsa!”

A proposito di icone anni’80 e di Gianfranco D’Angelo, non può mancare il ricordo, attraverso una clip proposta da Carlo Conti, di un programma che ha segnato la storia della televisione di quegli anni, come Drive In.

Il secondo brano scelto da Greggio è "24000 baci" di Adriano Celentano. “E’ un pezzo che mi stregò, ero un ragazzo e rimasi incantato da Celentano”, racconta l’attore, “Poi ebbi occasione di conoscerlo molto più avanti. Conoscevo la figlia Rosita che gli passò il mio numero e lui iniziò a farmi scherzi anonimi. Mi squillava il telefono e dall’altra parte una voce diceva solo:“Sei bravo”! ma non diceva chi era. Una volta però si mise a ridere e io lo ‘beccai’, “Sei Adriano?”, gli chiesi. E lui: “Ci hai messo quattro mesi a capire chi sono!”.

Il terzo brano della My List di Greggio è “I Will Always love you” di Whitney Houston. “Ho avuto la fortuna di conoscerla quando ero a Los Angeles a preparare Il Silenzio dei Prosciutti”, spiega. “Era il periodo di Bodyguard, quindi era bellissima. Mi chiese del film, e io ero talmente emozionato che, dopo averla salutata, andandomene, ho dato una ‘musata’ alla vetrata. Lei mi ha chiesto se stavo bene e mi ha accarezzato nel punto dove avevo sbattuto, e io non ho lavato per un mese la faccia”.

Quarto brano è “You can leave your hat on”, colonna sonora di 9 settimane e mezzo. “Mi ricorda Mickey Rourke”, dice Greggio. “Ero sempre a Los Angeles e un produttore mi fece leggere un progetto che voleva fare Rourke e io, entusiasta all’idea di poter lavorare con lui, lo andai a incontrare. Mi diede appuntamento a mezzogiorno, io arrivai a mezzogiorno meno dieci. Aprì Carrè Otis in vestaglia, lui stava ancora dormendo, lei mi fece il caffè. Il film non l’abbiamo fatto, ma quell’incontro mi è rimasto nelle arterie!”

La quinta canzone scelta è invece la sigla di una serie, “Benedetti dal Signore”, realizzata con Enzo Iacchetti ,ed è lo spunto per parlare di questa lunga e fortunata coppia artistica. “Con Enzo è una lunga storia d’amore iniziata con lui che era molto scettico”, racconta Greggio, “Quando lo conobbi al Maurizio Costanzo Show e gli proposi di fare Striscia lui pensava fosse uno scherzo. Arriva la prima puntata, lui era preoccupatissimo, io gli avevo cambiato l’acqua con la grappa. Finita la puntata corre in camerino poi esce, mi abbraccia e dice: ‘ho telefonato a mia mamma, mi ha visto in onda, ora ci credo che sono a Striscia la Notizia!”