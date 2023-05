I Migliori Anni Estate: il medley scatenato di Edoardo Vianello, il re dei tormentoni

Parte questa sera, sabato 20 maggio, I Migliori Anni Estate, la prima di due puntate speciali (la prossima sabato 27) dello show musicale di Rai Uno, dedicate a indimenticabili tormentoni estivi.

E uno dei primi ospiti, è un nome di quelli che, pensando alle canzoni della bella stagione, ‘da spiaggia’ e non solo, non poteva proprio mancare. Parliamo di Edoardo Vianello, il re dei tormentoni delle calde estati dell’Italia del boom, quando le persone iniziarono a scoprire le vacanze e la bellezza di godersi giornate di riposo e divertimento in un tempo sospeso dalle fatiche e dalle preoccupazioni.

Ed ecco che quando il ‘gran cerimoniere’ di quelle stagioni spensierate, accompagnato dal corpo di ballo, intona le prime parole di successi intramontabili scatena il pubblico degli studi Fabrizio Frizzi, e di certo anche quello a casa, con pietre miliari della musica da bella stagione: da I Vatussi, a Il Capello, all’intramontabile A-a-bbronzatissima, arrangiata dal maestro Ennio Morricone fino a Guarda come dondolo, canzone scelta tra i brani della colonna sonora del film, anch’esso di ambientazione estiva, Il Sorpasso di Dino Risi.

L’energia, l’allegria, l’ottimismo di quegli anni fortunati e abbondanti esplodono in ogni passaggio delle melodie e dei divertenti testi (che forse a qualcuno oggi suonano un po’ ingenui ma sicuramente sono genuini e specchio fedele dell’atmosfera di quegli anni), dei grandi brani di Edoardo Vianello, che hanno fatto ballare diverse generazione e conservano veramente il sapore di un’epoca, ma anche in generale dello spirito dell’estate di ogni tempo.

Se escludiamo il ridondante intervento di Carlo Conti a commento de I Vatussi, con l’ennesima battuta ascoltata negli ultimi mesi in prima serata su ‘oggi questa canzone non si potrebbe più scrivere’, lo spazio dedicato a questo coloratissimo medley è il giusto riconoscimento al vero re dello specialissimo genere ‘tormentone estivo’.