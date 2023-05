I Migliori Anni dell’Estate, Rettore scatena il pubblico con un juke box 'Spendido Splendente'

Un inno graffiante e irriverente portato al successo da una donna altrettanto irriverente, capace di ironizzare su vezzi e tendenze. Era il 1978 quando Rettore intonava per la prima volta "Splendido Splendente", un fantastico trattato sulla mania allora nascente per la chirurgia estetica e l’inarrivabile mito dell’eterna giovinezza. Un brano diventato iconico che la cantante regala al pubblico dell’ultima puntata de I Migliori Anni dell’Estate.

Ed è solo l’inizio, perché l’artista veneta, con una carrellata di successi, è la protagonista dello spazio del Juke Boxe dello show musicale del sabato sera condotto da Carlo Conti.

E a dover scegliere canzoni di Donatella Rettore che possano coinvolgere il pubblico e farlo scatenare c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dopo “Splendido splendente” è la volta di un altro brano famosissimo e giocato sull’ironia, le capriole delle parole, le metafore, ovvero: “Cobra”.

Chiede Carlo Conti a Rettore se, nel suo sterminato repertorio c’è una canzone che ama di più, e lei risponde: “'Il Mimo' perché racconta un po’ di come viviamo noi artisti: tra realtà e finzione”. E tra realtà e finzione gioca un altro brano divertente e scanzonato della sua lunga carriera: “Donatella” in cui si diverte a raccontare il rapporto sdoppiato tra lei e il suo alter ego Rettore: la faccia pubblica e la realtà privata, due sfere parallele della vita degli artisti appunto, ma non solo.

Si arriva poi a un’altra grande provocazione musicale, intrisa di quello spirito punk che segna tutta la produzione di Rettore: “Lamette”.

Ultimo brano della carrellata è quello che ha visto il recente ritorno di Rettore sul palco, già calcato numerose volte in passato, del Festival di Sanremo. L’anno era il 2022, la cantante è arrivata al Festival in coppia con l’emergente Ditonellapiaga e la canzone, che piacque a tutti, era “Chimica”, che riesce inevitabilmente a far ballare tutto il pubblico presente negli studi de I Migliori Anni.

Un Juke box che si rivela una bella iniezione di energia e divertimento.