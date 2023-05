I Migliori Anni Estate, i grandi successi di Umberto Tozzi in un medley di capolavori

Tutti in piedi a cantare alcuni tra i brani più iconici della musica italiana di fine ‘900 grazie alla Hit Parade di Umberto Tozzi. Il cantautore torinese è uno dei più attesi ospiti della prima puntata de I Migliori Anni dell’Estate, lo spin-off del seguitissimo varietà musicale guidato da Carlo Conti, che sabato 20 e sabato 27 maggio tiene compagnia al pubblico di Rai Uno con una versione tutta dedicata agli indimenticabili successi che hanno segnato la più amata delle stagioni, negli anni ’70, ’80 e ’90.

Quando non c’era il turismo mordi e fuggi e l’estate era una cosa seria e leggerissima, essendo per quasi tutti l’unico spicchio di libertà in un anno di fatiche che si fermavano solo all’esplodere della bella stagione.

In questa summer edition de I Migliori Anni Umberto Tozzi arriva negli studi Rai perché il pubblico ha votato il suo brano più iconico, come la canzone dell’estate più amata. Il brano è Ti Amo, uno dei più conosciuti dell’artista che inizia con questa canzone un medley che regala emozioni, musica e parole indimenticate e indimenticabili.

Tozzi propone uno dopo l’altro pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana, partendo da Ti Amo, va avanti con Tu, un successo del 1978, per proseguire con la bellissima Gente di Mare del 1987, per poi fare un passo indietro e far ballare il pubblico con Stella Tai, a.d. 1980, e chiude con la bellissima Gloria, canzone datata 1979 che ha regalato al suo autore una meritata fama internazionale grazie al fatto di essere inserita in una colonna sonora cult di un film ultracult degli anni’80 come Flashdance.

Impossibile non tenere il ritmo o cantare insieme a Umberto Tozzi “Gloria manchi tu nell’aria”, e infatti il pubblico degli studi Rai è tutto in piedi a ballare sulle note di uno di questi grandi brani che Tozzi ha regalato di nuovo al pubblico in un medley davvero coinvolgente e di grande qualità artistica.