I Migliori Anni dell’Estate, al via con Vamos a la playa e l’appello per l’Emilia Romagna

Puntata numero 82 de I Migliori Anni e anche seconda e ultima della speciale edizione I Migliori Anni dell’Estate che parte subito a razzo riportandoci direttamente nella caldissima estate del 1983 con un pezzo diventato poi iconico di tutte le estate di tutti i luoghi e di tutti gli anni successivi. Parliamo di Vamos a la palya. A portarla negli studi Rai Fabrizio Frizzi è uno dei due Righeira, Johnson che intona l’inno dei vacanzieri italiani con la giusta leggerezza e il dovuto divertimento.

Il cantante porterà anche il secondo iconico bravo estivo dei Righeira, ovvero L’Estate sta finendo, perché al duo piemontese va riconosciuto il merito di aver fatto cantare e ballare tante generazioni disegnando l’entusiasmo del momento in cui si va finalmente in spiaggia a godersi l’inizio della bella stagione e poi quello venato di un po’ di malinconia in cui si chiudono gli ombrelloni, i tramonti arrivano un po’ prima, la sera c’è bisogno del golfino e si pensa già al momento in cui si rientrerà al lavoro o sui banchi di scuola.

Un inizio di puntata, quello dello show del sabato sera guidato da Carlo Conti che, a proposito di ricordi, omaggi e grandissima musica, non ha dimenticato un piccolo omaggio a una grande artista che ha lasciato il mondo pochi giorni fa, ovvero Tina Turner, ricordata con le note dell’indimenticabile suo brano Simply The Best.

Dopo la frizzante esibizione di Johnson Righeira, invece, un altro pensiero dovuto, sulla sica di Vamos a la playa va a una delle patrie delle vacanze in spiaggia italiane, ovvero l’Emilia romagna, una terra così spietatamente colpita dal maltempo in queste settimane che è pronta comunque ad accogliere, come ogni anni, i turisti e i vacanzieri provenienti da ogni angolo della penisola e del continente. Qui si troverà, anche quest’anno, sole, mare, buon cibo, divertimento e un’accoglienza imbattibile, perciò, Carlo Conti fa un appello a tutti a considerare questa meravigliosa terra per vivere un’estate indimenticabile.