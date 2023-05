I Migliori Anni, Fabio Concato in un medley da brividi: la dedica all'Emilia Romagna

Grande ospite del momento Juke Box, la rubrica settimanale de I Migliori Anni, programma musicale andato in onda su Rai Uno il 19 maggio, è Fabio Concato, protagonista di un medley dei suoi più grandi successi. Un'emozione unica risentire la sua voce sul palco e soprattutto vedere che la sua bravura è rimasta tale e quale: nessun calo negli anni. L'artista ha dato grande prova di sé senza battere ciglio e ridendo in alcune occasioni.

Il Medley con dedica

Il medley è iniziato con una canzone che tutti ricorderanno, cantata a squarciagola dalle persone presenti negli studi della rete ammiraglia e probabilmente anche dagli spettatori a casa vista la rilevanza che ha nel panorama musicale: stiamo parlando di "Fiore di Maggio", grande brano del 1984. Subito dopo è toccato al testo "Guido Piano", e al termine dell'esibizione l'artista ha dedicato il breve intervento a I Migliori Anni a "tutti gli amici dell’Emilia Romagna". "Vi mando un abbraccio grande, credo che anche questo piccolo gesto possa servire", ha detto il cantante come segno di immensa vicinanza alla gente colpita dall'alluvione che ha messo in difficoltà le zone citate e i suoi abitanti. Non potevano mancare inoltre "Rosalina" e "E ti ricordo ancora", quest'ultimo uno dei brani più conosciuti e amati del cantautore.

Un cult senza tempo

Infine, a chiudere il medley più atteso della serata è "Domenica Bestiale", immancabile nel suo repertorio ogni volta che sale su un palco (e menomale!). Tra grida, applausi e fischi di gioia, Fabio Concato si è guadagnato nuovamente il favore del pubblico, con Paolantoni - qui commentatore del tempo - che ha dichiarato: “È un uomo capace di grande ironia”.