I Migliori Anni, Francesco Paolantoni stuzzica Carlo Conti con i suoi "Noi che..."

Commentatore del tempo per la puntata del 19 maggio de I Migliori Anni è stato Francesco Paolantoni, protagonista di un momento particolarmente divertente e volto a prendere in giro Carlo Conti, che non ha mancato di ridere e di rispondere alle sue battute. Un po' divertito e un po' imbarazzato, il conduttore ha lasciato spazio al comico per qualche "Noi che..." - i commenti social e via WhatsApp del pubblico - che miravano a stuzzicarlo, senza bloccare l'intervento se non per rispondere o per evitare il quesito finale.

I Noi che...

"Ho scoperto delle cose che non vorreste dire in diretta, ma io lo posso fare perché non ho niente da perdere", ha iniziato così il suo show personale il comico napoletano, incalzato subito dal conduttore: "Dopo quello che hai fatto quando il Napoli ha vinto lo scudetto... Che cosa hai scoperto?". "Ecco, ho delle cosette qui...", ha detto Paolantoni aprendo un foglietto, per poi proseguire il suo intervento iniziando dai "capelli": "Ovviamente tu non lo diresti mai, così come qualcun altro non lo direbbe mai, ma io sì. Noi che ci dicevamo: 'Mamma mia, quanti capelli! Sembri Riccardo Cocciante!', e ora invece: 'Mamma mia, hai perso tutti i capelli! Sembri Carlo Conti!'". Il conduttore non ha mancato di replicare: "Ma non è vero che sono arrivati dai social!". "È arrivato via fax!", ha risposto il comico.

La Domanda

Dopodiché l'attore ha continuato il suo sketch: "Noi che vediamo Carlo Conti nei filmati di qualche anno fa, quando era bruttarello. Ed era così brutto che se fosse stato il principe azzurro... ma quale aspettare mezzanotte: Cenerentola alle 21:00/21:15 già stava a casa!". Nello studio è scoppiata una fragorosa risata, condivisa con lo stesso Conti che ha affermato: "Non sono arrivati, questi li hai scritti tu, dai!". L'ultima battuta prima della domanda finale, la meno originale sicuramente, riguardava invece il colore della sua pelle: "Noi che la mamma ci diceva: 'Se non mangi arriva l'Uomo Nero', e adesso diciamo ai nostri figli: 'Guarda che se non mangi viene Carlo Conti!'".

Infine, a chiudere il cerchio un quesito che ha messo in imbarazzo il noto conduttore: "Ce n'è un'altra che non vorrei dire, però la dico! Noi che ci chiediamo: 'Ma Carlo Conti è abbronzato proprio dappertutto, dappertutto?'". Un'altra risata si è fatta largo in tutto lo studio, e Conti ha cambiato discorso passando alla canzone successiva.