I Migliori Anni, l'incursione di Giorgio Panariello: "Sono uscito senza calzini per fermarlo"

Un'incursione del tutto inaspettata quella di Giorgio Panariello negli studi Fabrizio Frizzi, luogo in cui si svolge l'appuntamento settimanale con I Migliori Anni, show musicale condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno. Il comico toscano è entrato all'improvviso sul palco per raccontare lo spettacolo ideato con Marco Masini in vista dell'estate - il tour inizia il 12 luglio a Bologna - e intitolato "Panariello vs Masini". Poca fantasia per i due, ma idee ben chiare sul da farsi.

Panariello punzecchia Masini

Come accennato, Giorgio Panariello entra in scena poco dopo la "Hit Parade" di Marco Masini, il quale ha emozionato tutti cantando i suoi più grandi successi: da "Principessa" a "Bella stron*a", passando per "Vaffancu*o", e fino a "Ci vorrebbe il mare" e "T'innamorerai".

"Io ero già a letto, in pigiama. Sono pure senza calzini! Appena l'ho visto, mi sono detto: 'Lo devo fermare perché se no le canta tutte'. Perché sai che io ti guardo sempre, vedo tutte le puntate. Solo che al '78 mi abbiocco, capito? Quindi ho pensato di arrivare qui prima degli anni '80!", ironizza Panariello prima di "prendersela" con Marco Masini per il suo abbigliamento. "Prima di tutto, come ti vesti? Non verrai mica vestito così... Parlo della catena. Ora capisco che a Firenze c'è stata la grandine, ma girare con le catene mi sembra un po' troppo", dice al cantante per poi rivolgersi a Carlo Conti: "Vieni via che è pieno di interisti stasera!". "Perché il Milan ha perso?", chiede il conduttore, e il comico risponde: "Sì. Stai zitto, non glielo ricordare, se no guarda come ci gode!". Qui il riferimento è ad Andrea Pucci, commentatore del tempo nello show e interista nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda lo spettacolo in sé, Panariello non si lascia sfuggire l'opportunità di giocare con l'umorismo: "Io ho chiesto un po' a tutti i cantanti se potevano fare lo spettacolo con me. L'ho chiesto a Gigi D'Alessio, a Tiziano Ferro, e mi hanno detto tutti di no. L'unico ad accettare è stato lui e quindi... Ma di questo gli sarò sempre grato!".

Ci sarà Renato Zero?

Come molti sapranno, Giorgio Panariello e Renato Zero sono molto amici da diversi anni. Sembra che quest'ultimo potrebbe fare un'incursione nello spettacolo estivo del nuovo duo artistico: "Renato ha chiamato Masini per fare uno spettacolo, ma non sappiamo ancora se arriverà davvero sui posto", dice il comico toscano per poi lasciare intendere che Zero ci sarà per certo, imitando anche la camminata tipica del cantante romano quando sale trionfante su un palco.

Una volta terminata la presentazione di "Panariello vs Masini", i due raccontano una figuraccia che li ha visti protagonisti a Capri. "Io e Masini andiamo in vacanza lì insieme. La mattina si scende in boxer e ciabatte e si va a fare una passeggiata per arrivare alla piazzetta. Mentre camminiamo, sulla destra vediamo una signora davanti a un negozio che appena ci vede dice: 'Nooo. Non ce posso credere! Nooo, Panariello e Masini insieme!', e noi le rispondiamo: 'Signora capita... È stata fortunata!'. Poi ci chiede di farle un piacere e noi pensiamo a una foto, e invece ci chiede di darle una mano a chiudere la serranda del negozio. La mattina dopo siamo passati ancora di là e le abbiamo detto: 'Signora, noi siamo qua, se ha bisogno!".