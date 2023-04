I Migliori Anni: il monologo di Antonio Giuliani sul telefono a disco

Nella prima puntata de I Migliori Anni, programma musicale condotto da Carlo Conti e andato in onda su Rai Uno il 28 aprile, il comico Antonio Giuliani, presente in studio nelle vesti di commentatore del tempo, ha dato vita a un monologo sui telefoni a disco, con i quali per comporre il numero da chiamare bisognava infilare un dito nel foro del disco combinatore corrispondente alla cifra da selezionare, per poi far ruotare questo disco in senso orario sino al "fine corsa" metallico. Parliamo di quei telefoni con tanto di lucchetto posizionato sul numero uno - nel tempo spostato al numero 4 per permettere di chiamare almeno i carabinieri nel caso di necessità - allo scopo di bloccare eventuali chiamate da parte di figli o parenti.

Il monologo

A I Migliori Anni Antonio Giuliani ha raccontato i problemi legati all'apparecchio di cui sopra a partire dalle sue esperienze personali: "Questo telefono in quel periodo aveva cambiato il modo di telefonare, un po' come quando sono arrivati gli smartphone, perché prima di tale modello ne esisteva un altro che si attaccava alla parete a circa 1.70 cm di altezza. C'era una cornetta per ascoltare e un'altra legata all'apparecchio, ma ogni volta per rispondere si doveva saltare e urlare per farsi sentire perché il telefono era posizionato troppo in alto. Il problema del telefono a disco, invece, era schiacciare il numero 9 perché per compiere il giro completo il dispositivo ci metteva un'intera giornata. Quindi si cercava di infilare l'indice nel foro per accelerare la procedura, ma così facendo si palesavano numeri inesistenti, come un '4 e mezzo', e così via. Si provava a diminuire il tempo di attesa ma ogni volta che il disco finiva il giro dei numeri, il dito andava a sbattere contro il blocco metallico. Non si capisce ancora se facesse più male il dito o l'arrivo della bolletta, perché dopo aver visto il consumo la mamma menava! La cosa drammatica era fare una chiamata urgente perché diventava un'impresa. Se entravano a casa i ladri e tu li vedevi, dovevi prima cercare la chiave del lucchetto inserito da tua madre, e una volta trovata dovevi togliere il blocco, comporre il numero e parlare con i carabinieri. Quando ti rispondevano e chiedevano in cosa potessero esserti utile, commentavi: "In niente, ormai si sono portati via tutto! Grazie e arrivederci, buona serata".

I Migliori Anni

