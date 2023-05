I Migliori Anni, Ivana Spagna colpisce ancora: il medley è pura magia

A I Migliori Anni Carlo Conti racconta il funzionamento del Juke-box, uno degli apparecchi musicali più conosciuti al mondo: si inseriva una moneta, si sceglieva una canzone e la musica iniziava. L'oggetto in questione diventa un pretesto per ascoltare una delle hit più apprezzate del 1986, “Easy Lady” di Ivana Spagna, seppur con leggero ritardo perché il Maestro Pinuccio Pirazzoli si perde il primo momento Juke-box e l’orchestra resta immobile. Si parte, quindi, con il secondo tentativo: il conduttore ripete l’operazione di cliccare sul brano da sentire e inizia la melodia, con successiva entrata trionfale dell’artista sul palco.

Un'esibizione magica

Pantaloni neri attillati, giacchino nero con paillettes d’oro e guanti rossi per Ivana Spagna, che si fa largo negli studi Fabrizio Frizzi con una grinta pazzesca per cantare una delle sue canzoni più celebri, la già citata “Easy Lady”. Non è l’unico brano in programma nella quarta puntata dello show di Rai Uno. Scopriamo in diretta che si tratta di un medley, e infatti il conduttore presenta subito un secondo successo della cantante, la quale poco prima aveva rivelato: “Non ricordo cosa devo cantare adesso”. È il momento de “Il cerchio della vita” - lo dichiara Conti - nota anche ai più piccoli in quanto parte integrante della colonna sonora italiana di un amato classico Disney, “Il Re Leone”. La versione originale, lo ricordiamo, è stata scritta dal mitico Elton John.

Insomma, prima il movimento sfrenato con tanto di coreografia dedicata per "Easy Lady", poi il lento di una delicatezza disarmante ("Il cerchio della vita" ) e in seguito la vivacità e l’allegria di una canzone come “Call Me” del 1987. Non poteva mancare all'appello anche un altro immenso cult di Ivana Spagna: stiamo parlando di “Gente come noi” - il secondo e ultimo lento della scaletta - cantata e ballata sul posto da tutto il pubblico dello studio Rai. Un momento davvero emozionante che vale alla cantante una standing ovation unita a un fragoroso applauso. La star si è quindi esibita in un medley equilibrato e magico volto ad accontentare un po' tutte le generazioni, passate e presenti.