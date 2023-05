I Migliori Anni, l'incursione a sorpresa di Massimo Ranieri: cosa è successo

Dopo l'incursione inattesa di Giorgio Panariello della scorsa settimana, Carlo Conti non manca di sorprendere il pubblico ancora una volta. Inaspettata, infatti, anche l'apparizione sul palco di Massimo Ranieri nell'80esima puntata de I Migliori Anni, in onda su Rai Uno il 19 maggio, che, lamentandosi del suono troppo alto proveniente dall'orchestra, ne approfitta per presentare in breve il suo imminente show musicale, in programma venerdì prossimo, il 26 maggio, sulla rete ammiraglia. Stiamo parlando di "Tutti i sogni ancora in volo", lo spettacolo da lui organizzato con la conduttrice e attrice spagnola Rocío Muñoz Morales.

Cosa è successo

Dopo la meravigliosa esibizione di Tony Hadley, voce degli Spandau Ballet, sulle note della celebre "Gold", entra in scena a sorpresa il famoso cantante di "Se bruciasse la città". Nessuna anticipazione sulla sua presenza da parte di Carlo Conti, nemmeno mezza, e infatti Ranieri si trova sul palco perché, dato l'alto volume nello studio affianco, quello dedicato a Fabrizio Frizzi e in cui si tiene la diretta de I Migliori Anni, non riesce a fare al meglio le prove per la sua prossima avventura: portare il suo spettacolo sul piccolo schermo, davanti a (forse) milioni di persone. Tutte scuse, ma scuse bellissime se poi sul palco appare a caso Massimo Ranieri, molto amato da diverse generazioni di telespettatori.

Lo spettacolo

È titubante il cantante, quando fa il suo ingresso negli studi. Non è sicuro di voler interrompere la diretta, o forse non è certo che sia il momento giusto per presentarsi, ma Conti lo accoglie abbracciandolo e affermando che si tratta di una partecipazione non prevista. Ranieri rivela di avere problemi a portare a termine ciò su cui sta lavorando da molti mesi per via dell'orchestra e poi corre a salutare il Maestro Pinuccio Pirazzoli. Il suo programma musicale andrà in onda venerdì prossimo, con I Migliori Anni (versione estate) spostato al sabato sera: “Avevo da fare il venerdì e mi sono detto: ‘passo al sabato’", ironizza il conduttore.

Massimo Ranieri, poi, ricorda tra i suoi ospiti Gianni Morandi e aggiunge: “Abbiamo provato e sembrava come se ci fossimo lasciati solo ieri. L’ultima volta abbiamo duettato a Sanremo”. Tra ironia e abbracci, Conti chiude in bellezza un grande momento di emozione: “Ti saluto con una tua canzone: 'E adesso vattene via, voglio restare solo...'”. I due ridono e mentre il cantante si allontana il pubblico in studio gli dedica il celebre brano "Rose Rosse".