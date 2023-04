I Migliori Anni, Marco Ferradini emoziona cantando Teorema: gli anni '80

I Migliori Anni, il programma musicale condotto da Carlo Conti su Rai Uno in prima serata, è tornato dopo 6 anni di attesa per allietare le serate degli italiani con le canzoni più conosciute al mondo e le storie di quegli anni, con tanto di rimandi a oggetti che hanno avuto un ruolo importante in quel determinato tempo passato. Quale modo migliore per passare il venerdì sera? Un ritorno trionfale, che ha visto il conduttore affiancato da Flora Canto, l'addetta ai "Noi che", la rubrica dedicata ai commenti dei telespettatori sugli anni citati. Insomma, non è mancato nulla, nemmeno il Maestro Pinuccio Pirazzoli e l'orchestra dal vivo negli studi di Roma.

Gli anni '80 di Marco Ferradini

Era il 1981 quando il famoso film con protagonista Sophie Marceau, Il tempo delle mele, uscì nei cinema italiani in Italia, consacrando il Walkman come l'oggetto simbolo di quegli anni. In televisione il sabato sera circa 21 milioni di telespettatori guardavano "Stasera niente di nuovo", il varietà affidato ai memorabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nello stesso periodo Piero Angela inventava Quark e Gianni Minà inaugurava Blitz, mentre Claudio Cecchetto conduceva per la prima volta il Festival di Sanremo, vinta quell'anno da Alice con “Per Elisa”. Nel 1981, infine, Marco Ferradini regalava una perla assoluta della musica italiana: "Teorema", da lui cantata sul palco di Roma il 28 aprile, conquistando il pubblico che ha risposto con un fragoroso applauso alla sua esibizione.

I Migliori Anni per Ferradini

Dopo l'incredibile performance del cantautore, Carlo Conti gli ha raccontato un aneddoto dei tempi andati: durante un'interrogazione la maestra chiese a un suo amico di parlarle di un teorema, e lui gli rispose: "Voglio raccontarle quello di Ferradini!". Non poteva mancare poi la domanda per eccellenza del programma - "Quali sono i migliori anni per te?" - a cui il cantante ha risposto: "Gli anni '80 sono i più belli perché ho conosciuto mia moglie e ho avuto successo". Sui social, tra l'altro, gli utenti hanno citato il film di Aldo, Giovanni e Giacomo "Chiedimi se sono felice", ricordando la scena al supermercato in cui Aldo cerca di aiutare Giacomo a conquistare una donna.