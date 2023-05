I Migliori Anni: grandi emozioni con Marco Masini, ma Carlo Conti limita le parolacce: cosa è accaduto

A I Migliori Anni è il momento di Marco Masini, arrivato sul palco per cantare i suoi 10 più grandi successi votati dal pubblico a casa attraverso i social. Una lista di canzoni che lascia il segno e permette di fare un tuffo nel passato, perché bene o male tutti ne abbiamo sentite almeno tre o quattro tra quelle proposte in diretta su Rai Uno. Masini però, come sempre, non si accontenta di cantare, ma suona al pianoforte, suo compagno di vita da sempre, e lo fa con una delicatezza tale che diventa impossibile restare impassibili di fronte a tanto talento.

La classifica

Accolto dal pubblico con un fragoroso applauso ancora prima di presentare i brani, il cantante e Carlo Conti parlano del nuovo spettacolo che lo vedrà protagonista al fianco del comico Giorgio Panariello e dal titolo Panariello vs Masini. Si parte con la Hit Parade e al decimo e ultimo posto troviamo un grande successo sanremese, "Perché lo fai", seguito al secondo da "Principessa", un brano che racconta il dolore di una giovane donna abusata dal padre che sogna di essere salvata, portata via da quella realtà. All'ottava posizione approda "Le ragazze serie" del 1990, mentre alla settima c'è "Bella stron*a", che Carlo Conti chiama "Bella carognetta" per evitare di pronunciare una parolaccia in diretta, approccio che usa in seguito per un'altra grande canzone del cantante (chissà quale...). Il conduttore infatti, dopo quest'ultima esibizione, dice: "Con queste prime canzoni abbiamo esaurito la quota parolacce per ora. Ma sono forti, sono vere le tue canzoni!". Si torna a Sanremo, più precisamente a quello del 2015 con "Che giorno è", sesto brano in classifica. Dopo aver ascoltato in video il testo, Conti e Masini ricordano Roberto Rossi: "Il grande musicista d'orchestra è scomparso un paio di notti fa e mi ha accompagnato in questo lungo viaggio musicale. Credo che tutta la discografia sia triste per la sua morte, perché Roberto era un grande uomo e amico, ma soprattutto un grande professionista e direttore artistico". Alla quinta posizione non può mancare la canzone con la quale ha vinto il festival di Sanremo nel 2004: "L'uomo volante". Altro brano di una profondità sconvolgente è "Disperato", giunto in quarta posizione.

La Top 3

È il momento di scoprire quali canzoni toccano maggiormente il pubblico a casa, e di certo sul podio non può mancare un classico del repertorio di Masini, "Vaffancu*o", brano che Conti presenta con la frase "Vai a quel paese", a cui segue una risata dell'artista. Dopo qualche secondo di ascolto del testo appena citato, il presentatore afferma: "Non siamo all'ultimo dell'anno, può bastare così". Al secondo posto troviamo un altro suo grande e meraviglioso successo, "Ci vorrebbe il mare", che, secondo il conduttore, avrebbe meritato la prima posizione, ottenuta invece da "T'innamorerai".