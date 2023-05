I Migliori Anni, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo sui cartoni animati: "Meglio Gomorra"

A "I Migliori Anni" Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, commentatori del tempo per la puntata condotta su Rai Uno da Carlo Conti il 5 maggio, parlano dei cartoni animati che hanno segnato l'infanzia degli adulti di oggi, ironizzando sugli aspetti più tristi di "Candy Candy", "Heidi" e "Anna dai capelli rossi". Insomma, in prima serata si torna bambini e al tempo stesso si ride con i due comici noti grazie alla partecipazione a "Zelig".

Il dialogo

Prima di iniziare il discorso sui cartoni animati, Maria Di Biase prende di mira il suo compagno: "Riflettevo su quali siano stati i miei migliori anni e ho la risposta. Quelli senza Corrado Nuzzo!" Dopo un momento di risate in studio, Nuzzo comincia a parlare dei prodotti televisivi: "Quanto erano belli quei cartoni, e quanto ci hanno provato: siamo diventati peggiori grazie a loro!"

La Di Biase aggiunge: "Sì, guarda Corrado! Ha 50 anni ma ne dimostra 90. Sembra il nonno di Heidi!". Scopriamo infatti che l'uomo è fissato proprio con il cult appena citato: "Allora, non parliamo di Heidi, altrimenti me ne vado! Vi ricordate la trama? Non so se si può raccontare perché siamo in prima serata. Mio padre la considera talmente oltraggiosa che preferiva farmi guardare Colpo grosso! La protagonista è una bambina orfana che va a vivere in montagna col nonno, un uomo che non si è mai cambiato la maglia di lana. Sotto quella maglia avevano pure le cimici. Un nonno talmente burbero che Heidi decide di parlare tutto il giorno con le capre. Così, anche io da bambino ho parlato con una capra e le ho chiesto: 'Come va?' Lei mi ha risposto: 'Bee bee'".

"All'epoca se non erano orfani non nasceva il cartone! Lui dice queste sciocchezze perché guardava un cartone leggero rispetto a "Candy Candy". C'erano talmente tante sfighe in quel prodotto che quando i miei genitori guardavano le disgrazie al telegiornale, io scuotevo la testa e dicevo: 'Mamma, papà, è niente in confronto a ciò che è successo ad Anthony di "Candy Candy", aggiunge la Di Biase.

Meglio Gomorra

Corrado Nuzzo prosegue il racconto parlando di quando i nipoti gli hanno chiesto di vedere un cartone animato dei loro tempi: "Abbiamo escluso "Candy Candy" e "Heidi" e abbiamo pensato a "Anna dai capelli rossi", una storia tranquilla...". La comica però gli ricorda che i genitori della bambina muoiono subito di una malattia infettiva e che poi viene affidata alla vicina di casa che ha un marito alcolizzato. Dopo la morte dell'uomo, viene affidata nuovamente a un'altra signora con 8 bambini a carico che non riesce a gestire tutto. "Ma c'è un lieto fine", dice la Di Biase: "Finisce in un orfanotrofio".

"Ad un certo punto abbiamo chiamato i nostri nipoti e gli abbiamo detto: 'Bambini, guardatevi Gomorra che è meglio!'", ironizza Nuzzo. "Cartoni animati non scioccanti erano inesistenti!", conclude la comica.